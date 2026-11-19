Volkswagen tornerà a fare le piccole, e lo fa riesumando un nome (e ci sarebbe anche un altro pretendente) che ai più suonava già familiare: Up. A Setúbal, nello stabilimento Autoeuropa in Portogallo, la linea che sforna il T-Roc ospita ormai anche i test di pre-produzione della ID. Up (possibile ID. Lupo), la versione di serie del concept ID. Every1. Una city car elettrica con un prezzo d’attacco previsto sotto i 20.000 euro.

Advertisement

Per vederla in strada servirà pazienza. Secondo le anticipazioni di Electrek, la produzione vera e propria partirà nell’ultimo trimestre del 2027, quindi la cronaca di oggi è fatta soprattutto di prove tecniche e di indizi.

Uno degli indizi più eloquenti è burocratico. A fine ottobre Volkswagen ha depositato presso l’ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale la sigla ID. Up, abbandonando di fatto l’ipotesi ID.1. Se il nome sarà questo, parleremo della seconda generazione della Up elettrica, con premesse completamente diverse dalla prima.

Advertisement

Il cuore del progetto è la piattaforma MEB+, la stessa della ID. Polo, e la filosofia è quella delle Software Defined Vehicles: l’auto vive di software, riceve aggiornamenti e funzioni nuove senza toccare l’hardware. Per arrivarci servono meno centraline, più funzioni accentrate e più potenza di calcolo. A occuparsene è la joint venture con Rivian, che mette sul tavolo architettura elettronica e software.

Lo stile ricalca quello della Every1. La lunghezza resterà sotto i 3,90 metri, quindi il terreno di gioco è quello di Dacia Spring, Renault Twingo, Nissan Pixo e Leapmotor T03. Più avanti, nel 2028, toccherà fare i conti con le elettriche Stellantis pronte al debutto, la Citroën 2CV e la Fiat (forse) Koala. Sullo sfondo restano Fiat Grande Panda e Citroën e-C3, più spaziose ma vicine per posizionamento di prezzo.

Advertisement

Il segmento A, insomma, torna a essere affollato e variegato, con proposte diverse per contenuti, dimensioni e autonomia, in una forchetta che nel 2028 dovrebbe oscillare tra 15.000 e 20.000 euro.

Per stare in quella fascia, la ID. Up dovrebbe garantire oltre 250 km di autonomia. Il traguardo sembra alla portata con una batteria più piccola dei 37 kWh della ID. Polo, che arriva a 323 km. Una LFP tra 27 e 30 kWh terrebbe i costi della versione d’ingresso sotto controllo, e nel segmento A il prezzo conta più di qualunque altra cosa.

C’è poi un motivo meno romantico dietro tanto impegno. Le regole europee sulla CO2 concedono supercrediti alle auto prodotte in Europa o con consumi molto bassi. La ID. Up ha buone possibilità di rientrare in entrambe le categorie, e in quel caso ogni esemplare venduto varrebbe nel bilancio emissioni di Volkswagen con un moltiplicatore di 1,4.