Mercedes ritrova la SL, la cabriolet che non deve essere per forza sportiva

Mercedes si è accorta di aver dimenticato qualcosa, la SL “normale”, quella senza AMG davanti e senza Maybach a fare da cappello. Ola Källenius l’ha confermato a Berlino, alla consegna del Volante d’Oro, presentandosi con il nuovo modello al seguito e persino il pudore di non mostrarlo davvero.

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Il ritorno è fissato per il 2027. Una SL che si chiama semplicemente SL, dopo anni in cui la sigla era finita in ostaggio delle divisioni sportive e di lusso della Stella.

La nuova arrivata non nasce da zero. Sotto la pelle c’è l’aggiornamento dell’attuale AMG SL, ma con una differenza che pesa: per la prima volta da quando la denominazione tradizionale è sparita, dunque, in gamma tornerà una versione priva di badge AMG e Maybach. Più comfort, più eleganza, meno prestazioni estreme.

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Per capire come si è arrivati qui bisogna tornare alla scelta di affidare la SL ad AMG. Con la seconda generazione della GT Coupé, la piattaforma è cambiata: più leggera, ma senza il concetto transaxle che le negava trazione integrale 4MATIC e cambio automatico a 9 rapporti. Inserire la SL nel “pacchetto” ha fatto risparmiare Stoccarda. Il guaio è che una SL con sigla AMG non è la stessa cosa di una AMG SL, e le generazioni precedenti, con la loro versione sportiva a parte, lo dimostravano bene.

Anche la 2.0 turbo quattro cilindri da poco più di 420 CV, che in azienda inizialmente non entusiasmò i vertici, nasce da ragioni di sviluppo e di costo.

Il teaser ufficiale mostra il frontale coperto da una pellicola vinilica. Il faro affilato con la grande stella resta ben visibile, la calandra invece promette personalità. Possibile anche un paraurti meno aggressivo.

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Sui motori, Källenius non si sbilancia. Promette prestazioni “degne di una SL” e comfort superiore, il che lascia ampio margine. L’ipotesi più solida è il sei cilindri in linea biturbo da 3,0 litri, accanto al V8 rivisto che ha debuttato sulla Classe S. L’elettrificazione non è esclusa, anche se l’ibrido plug-in della AMG SL 63 SE Performance sta per uscire di scena. Prezzi e data di presentazione? Per ora, nulla.

L’ultima SL classica aveva il rigido retrattile, l’attuale ha la capote in tela. Quale tornerà? Sarebbe un bel dettaglio da svelare.