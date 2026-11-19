La nuova Lamborghini Temerario Spyder è una supercar a cielo aperto di grande fascino. Il suo lancio, avvenuto nelle scorse ore, giunge a 50 anni dal debutto della Silhouette, prima vettura di serie convertibile della casa di Sant’Agata Bolognese. A lei il compito di dare continuità alla specie, regalando un’esperienza di guida open air molto coinvolgente, senza perdere terreno sul piano prestazionale rispetto alla coupé da cui deriva.
Questa scoperta regala un coinvolgimento unico, perché amplifica le emozioni regalate dalla sorella chiusa, aprendole a un’ulteriore forma di godimento. Fra le novità introdotte dalla Lamborghini Temerario Spyder merita di essere segnalato il primo hard top retrattile del marchio emiliano.
Grazie ad esso, come sottolinea il presidente Stephan Winkelmann, viene data ai clienti la possibilità di vivere due differenti esperienze sulla stessa vettura, in modalità aperta o chiusa, senza compromessi in termini di emozione, tecnologia e piacere di guida.
Lo stile della Lamborghini Temerario Spyder non paga dazio col tetto in posizione standard, preservando il fascino e la fluidità dei tratti, ma è da aperta che la nuova supercar del “toro” entusiasma ancora di più, per il maggiore carisma del corpo grafico.
Il merito del design va al centro stile interno, i cui uomini hanno svolto un ottimo lavoro nella definizione della variante en plein-air. Splendida l’integrazione del retractable hard top, che non pesa sulla trama espressiva come un elemento aggiunto. Le carenature posteriori affusolate, dalla geometria esagonale, estendono visivamente l’abitacolo verso la coda, creando una mirabile connessione.
Il cofano motore, di foggia originale, mantiene il motore a vista, perché, come dice il direttore del centro stile Mitja Borkert, la meccanica è parte dell’esperienza estetica di una Lamborghini. Cuore pulsante della Temerario Spyder resta il powertrain ibrido della sorella coupé, che combina un motore V8 biturbo endotermico da 4.0 litri con tre motori elettrici a flusso assiale.
Ne deriva una potenza complessiva di 920 CV (677 kW), con una coppia massima di 800 Nm. Quanto basta per assicurare uno scatto da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e da 0 a 200 km/h in 7,3 secondi. La velocità massima si fissa a quota 343 km/h.
Anche sulla Lamborghini Temerario Spyder è possibile scegliere fra 13 modalità di guida tra cui Città, Strada, Sport, Corsa e una modalità Drift a tre livelli. Molto attento lo studio del timbro sonoro, che accompagna l’erogazione con un crescendo affascinante, ma forse non quanto quello della precedente Huracán Spyder. Il sistema di scarico in titanio Akrapovič, offerto come optional, migliora il quadro.
Come dicevamo, la Lamborghini Temerario Spyder è la prima auto del “toro” ad essere dotata di un tetto rigido retrattile. Il sistema utilizza un meccanismo di azionamento verticale brevettato, caratterizzato da dieci attuatori elettrici.
La posizione di stivaggio verticale abbassa il baricentro della vettura, quando aperta, di 3 mm rispetto alla configurazione chiusa, preservando la distribuzione dei pesi. I flussi d’aria, grazie all’attento studio aerodinamico, non interferiscono negativamente con la vita a bordo, anche alle alte velocità.
Il telaio spaceframe con struttura completamente in alluminio multi-tecnologia produce una rigidità sensibilmente migliore rispetto alla progenitrice, con riflessi positivi sul comportamento stradale e sulla sicurezza.
Anche per la Lamborghini Temerario Spyder la casa del “toro” offre ai clienti numerose opzioni di personalizzazione. Del modello c’è pure una versione Alleggerita, con tetto e componenti della carrozzeria in fibra di carbonio, per togliere peso dal veicolo, con benefici sul piano prestazionale. Selezionando i cerchi in fibra di carbonio, disponibili come optional, il dato letto alla bilancia risulta inferiore di 22 kg.
Molto efficace l’impianto frenante della nuova scoperta del “toro”. Si tratta di un carboceramico CCB Plus, con dischi anteriori da 410 x 38 mm dotati di pinze a 10 pistoncini e dischi posteriori da 390 x 32 mm con pinze a 4 pistoncini. La sua presenza assicura alla Lamborghini Temerario Spyder spazi d’arresto e resistenza al fading degni del profilo prestazionale del modello.
Scheda tecnica della Lamborghini Temerario Spyder
- Motore termico: V8 biturbo da 4.0 litri (3.995,2 cm³) a 90° con albero piatto.
- Potenza motore termico: 800 CV (588 kW) a 9.000-9.750 giri/min.
- Regime massimo: 10.000 giri/min (10.250 giri/min con Launch Control).
- Motori elettrici: 3 unità a flusso assiale (due sull’asse anteriore, una integrata nel cambio).
- Potenza massima combinata: 920 CV (677 kW).
- Coppia massima combinata: 800 Nm.
- Batteria: Ioni di litio da 3,8 kWh.
- Cambio e trazione: Automatico doppia frizione (DCT) a 8 rapporti, trazione integrale elettrificata.
- Velocità massima: 343 km/h.
- Accelerazione 0-100 km/h: 2,8 secondi.
- Accelerazione 0-200 km/h: 7,3 secondi.
- Dimensioni (L x L x A): 4.706 mm x 1.996 mm x 1.201 mm.
- Passo: 2.658 mm.
- Capacità bagagliaio: 112 litri (vano anteriore).
- Prezzo di listino: Da circa 318.000 euro, tasse escluse.
Fonte | Automobili Lamborghini