Lamborghini Temerario Spyder: la nuova scoperta del “toro” fa sognare

Lamborghini presenta la Temerario Spyder, supercar ibrida plug-in da 920 CV con V8 biturbo e tre motori elettrici. Prima Lamborghini con hard top retrattile, offre prestazioni da coupé, 0-100 km/h in 2,8 secondi e 343 km/h di punta, oltre a soluzioni aerodinamiche, telaio in alluminio e ampia personalizzazione.