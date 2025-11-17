Mercedes GLC EQ: nuovi dettagli sulla futura versione sportiva firmata AMG

Negli ultimi mesi Mercedes ha rivisto in modo drastico la propria strategia sull’elettrico, rallentando alcuni piani ma senza rinunciare ai modelli ad alte prestazioni. Ed è proprio in questo contesto che prende forma una delle novità più attese: la nuova Mercedes GLC EQ avrà una versione AMG estremamente potente, pensata per portare il SUV elettrico della Stella in un territorio finora presidiato da pochissimi concorrenti.

Mercedes GLC EQ AMG: in arrivo un super-SUV elettrico da oltre 900 CV

Secondo le ultime indiscrezioni, la divisione sportiva di Affalterbach sta sviluppando una variante che potrebbe superare la soglia dei 900 CV, numeri degni di una hypercar più che di un SUV familiare. AMG avrebbe infatti intenzione di utilizzare parte della tecnologia vista sul prototipo AMG GT XX, sfruttando una configurazione a tre motori elettrici a flusso assiale: uno anteriore e due posteriori, per garantire trazione integrale e un’erogazione immediata.

Le prime stime parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in circa tre secondi e di una velocità massima autolimitata a 250 km/h, prestazioni che metterebbero la GLC EQ AMG in diretta competizione con la futura Porsche Cayenne elettrica. A supporto della meccanica arriverà una batteria a 800 volt, ulteriormente migliorata rispetto all’attuale GLC EQ: si ipotizza una potenza di ricarica che potrebbe toccare i 400 kW, un valore che ridurrebbe sensibilmente i tempi di sosta alle colonnine.

Il settore dei SUV elettrici ad alte prestazioni, un tempo dominato quasi in solitaria da Tesla Model X Plaid, sta rapidamente cambiando. Oltre alla GLC EQ AMG, BMW sta lavorando alla versione M della futura iX3 e la più sportiva iX4, mentre Porsche è pronta a svelare la sua Cayenne elettrica nel giro di pochi giorni. Un’ondata di modelli che promette di ridefinire il concetto stesso di “super SUV”, portando la competizione a un livello del tutto nuovo.