DS Automobiles, nell’anteprima la sorpresa sportiva che non ci aspettavamo

Sembra proprio che il lusso francese non debba riposare mai, e quando lo fa esce fuori una sorpresa davvero niente male. DS Automobiles ha già confermato da tempo la sua partecipazione in pompa magna al Salone di Bruxelles 2026, il primo grande evento automobilistico europeo dell’anno.

In un momento in cui la gamma sembra un po’ “impoverita”, con appena quattro modelli e con la DS 3 che sta già preparando le valigie per il pensionamento, il brand di Stellantis ha davvero bisogno di una scossa. Se la nuova generazione della DS 7, la N°7, vuole puntare alla fidelizzazione con un profondo restyling estetico atteso per la prima metà dell’anno, la vera star sotto i riflettori belgi sarà una concept car decisamente “selvaggia”.

Le immagini teaser svelano un lato inedito di DS. Non possiamo fare a meno di notare una sportività muscolosa che sembra quasi voler chiedere scusa per anni di dolce eleganza. Il posteriore è un tripudio di spalle larghe, con due spoiler che sovrastano tetto e portellone, manco dovessimo decollare per la Costa Azzurra. L’illuminazione, punto forte del marchio, riprende lo stile della DS N°8 elettrica con fanali divisi in sezioni orizzontali e verticali, ma aggiunge una silhouette grintosa con un montante posteriore da compatta pepata e specchietti piatti che strizzano l’occhio alle icone sportive di metà Novecento.

DS sta forse preparando una nuova DS N°4 vitaminizzata o un pezzo unico per clienti ultra-selezionati. Il mistero si infittisce guardando il frontale, dove strisce luminose sottili delineano bordi affilati e strati di luce che avvolgono il cofano. Sul gruppo propulsore, il silenzio è assoluto: non sappiamo se sotto la carrozzeria batta un cuore elettrico ad alte prestazioni o un motore a combustione elettrificato. Forse, molti sperano, in mezzo a tanto testosterone aerodinamico, si nasconde solo la nuova direzione stilistica del brand.