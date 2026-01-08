Jeep ha vinto 18 premi nel 2025 in Brasile riaffermando il suo ruolo di leader

Nel corso del 2025 Jeep ha collezionato ben 18 riconoscimenti in Brasile, risultati che testimoniano la solidità del marchio e la forte fiducia conquistata nel mercato brasiliano. Tra i traguardi più significativi spicca l’eccellente performance ai premi “Os Eleitos” della rivista Quatro Rodas, uno dei più autorevoli appuntamenti del settore automotive in Brasile, basato sulle valutazioni dirette dei clienti in termini di qualità, prestazioni e soddisfazione complessiva.

Questi premi riflettono l’eccellenza, l’alta tecnologia e l’innovazione presenti nei modelli Jeep

In questa edizione, Jeep si è distinta conquistando cinque categorie e affermandosi come il brand più premiato del 2025, rafforzando la propria posizione di riferimento nel segmento dei SUV. Nel decimo anniversario della sua presenza industriale nel Paese, la Renegade è stata eletta Miglior SUV compatto, mentre la Compass ha ottenuto il titolo di Miglior SUV di medie dimensioni. Protagonista assoluta è stata Commander, premiata sia come Miglior SUV di grandi dimensioni sia come Grand Champion dell’edizione. A completare il quadro, il marchio ha ricevuto anche il riconoscimento per il Miglior Servizio Post-Vendita, confermando l’attenzione verso la qualità e l’esperienza del cliente.

Tra i riconoscimenti dell’anno, degno di nota è il conseguimento, per il secondo anno consecutivo, del Customer Experience Excellence Seal ai Mobility Experience Awards, una certificazione che premia i marchi che offrono i migliori percorsi cliente nella categoria Automotive, sulla base del feedback diretto dei clienti .

Advertisement



Il marchio si è inoltre aggiudicato il POPAI Gold Award nella categoria Economia Digitale/Omnicanalità dei POPAI Brazil Awards 2025, con il programma Jeep Nature. Questo premio nazionale è dedicato all’innovazione e all’eccellenza nel marketing retail e nei materiali per i punti vendita (POS). Sono state effettuate più di 50 spedizioni in diverse città brasiliane, riunendo più di 10.000 partecipanti che hanno sperimentato l’emozione e la libertà che solo Jeep sa offrire. Inoltre, Jeep Nature ha svolto un ruolo fondamentale nel creare esperienze esclusive con i modelli del marchio, connettendo le persone alla natura e all’essenza dell’avventura.



Questi premi riflettono l’eccellenza, l’alta tecnologia e l’innovazione presenti nei modelli Jeep, nonché l’impegno continuo del marchio nell’evolvere la propria gamma con nuove versioni, motori e funzionalità che migliorano l’esperienza del cliente. Nel 2025, Jeep ha registrato 124.133 unità vendute in Brasile, con la Compass che ha mantenuto la sua leadership tra i SUV di medie dimensioni per il nono anno consecutivo.

Advertisement



In Argentina, il marchio ha ottenuto il suo miglior risultato di sempre, aiutando Stellantis ad assicurarsi, per il quinto anno consecutivo, la leadership nel mercato sudamericano, con una quota di mercato del 22,6% e un record di oltre 1 milione di veicoli venduti. Con questi riconoscimenti e le sue eccellenti performance, Jeep chiude il 2025 riaffermando la sua forza e leadership nel mercato.