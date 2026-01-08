Nuova Jeep Renegade: la futura generazione si farà e il suo debutto avverrà nel 2028

Dal Brasile giunge una nuova indiscrezione relativa alla nuova Jeep Renegade, intesa come futura generazione del modello. Il sito Autos Segredos da per sicuro che la produzione della futura generazione del SUV in Brasile avverrà apartire dal mese di maggio 2028 presso lo stabilimento Goiana Automotive Hub.

Sempre secondo quanto riportano dal Brasile questa vettura sarà prodotta su piattaforma STLA Small e probabilmente in Europa sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia. Quest’ultima però è una nostra supposizione. Ricordiamo che in Sud America l’attuale generazione continua ad essere venduta e a brevissimo riceverà un restyling in attesa del lancio della nuova generazione nel 2028.

In Brasile dicono che la nuova Jeep Renegade si farà e il suo debutto avverrà nel 2028

La nuova Jeep Renegade, sempre secondo indiscrezioni, potrebbe avere dimensioni simili al modello attuale o solo leggermente più ampie. Si parla di circa 4,3 metri di lunghezza. Per quanto riguarda il design, è ancora presto per dire quale direzione prenderà, ma non sarebbe sorprendente se Jeep optasse per linee più squadrate come quelle della prima generazione. La nuova generazione di Jeep Renegade sarà disponibile in versione elettrica, mild hybrid (48V) e ibrida plug-in. In Brasile però la versione elettrica al 100 per cento non è certa di arrivare.

Indipendentemente dal sistema ibrido, in Sud America il motore a combustione interna sarà sempre il 1.3 Turbo Flex 270. La principale differenza rispetto al modello europeo risiede nella versione mild hybrid. All’estero, il sistema utilizza un cambio e-DCT a sei rapporti. In Brasile, Stellantis ha optato per il cambio automatico Aisin a sei rapporti con convertitore di coppia. Questa tecnologia sarà lanciata nel 2027 su Jeep Commander e sulla nuova Jeep Renegade, oltre che su Fiat Toro.

Le versioni di fascia media e alta della nuova Jeep Renegade in Brasile integreranno il sistema Bio Hybrid Plug-in, che unisce motorizzazione elettrica e a combustione. Questa tecnologia permette di guidare esclusivamente in modalità elettrica, solo a benzina o con una combinazione ibrida dei due sistemi. I motori elettrici supportano il motore a combustione, migliorando l’efficienza del veicolo e riducendo le emissioni complessive.

La trasmissione sarà l’e-DCT, un cambio automatico a doppia frizione con sette rapporti, dotato di frizione a secco e ingranaggi lubrificati a bagno d’olio, capace di gestire una coppia fino a 35,6 kgfm. La batteria ad alta tensione può essere ricaricata sia tramite frenata rigenerativa sia da fonti esterne. La trazione integrale è garantita da un motore elettrico montato sull’asse posteriore. Il sistema seleziona automaticamente la modalità più efficiente tra termica, elettrica e ibrida, ottimizzando consumi e prestazioni in ogni condizione di guida.

Ovviamente in Europa alcune cose potrebbero cambiare per la nuova Jeep Renegade. Tuttavia questa è l’ennesima conferma che alla fine nonostante Jeep lasci tutti con il fiato sospeso la Renegade avrà ancora futuro nella sua gamma a livello globale. Del resto come aveva detto nei mesi scorsi Marco Montepeloso, responsabile della pianificazione dei prodotti Jeep parlando con AutoExpress, nella gamma di Jeep tra Avenger lunga 4,08 metri e la nuova Compass che misura 4,55 metri c’è uno spazio da riempire, cosa che avverrà con questo modello.