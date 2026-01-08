Tesla Roadster, al limite del noioso: Musk anticipa il “lancio del decennio”

La storia della Tesla Roadster è ormai entrata di diritto nel Guinness dei primati come la “gag” più costosa dell’epoca contemporanea dell’auto. Lo sketch va avanti da nove anni, con Elon Musk nel ruolo del comico che continua a ripetere la stessa battuta sperando che faccia ancora ridere.

Nonostante l’entusiasmo iniziale sia ormai un lontano ricordo, il miliardario è riuscito a riaccendere i riflettori sulla sua auto sportiva elettrica promettendo che i clienti non si pentiranno della biblica attesa.

La data scelta per la presentazione? Il Primo aprile 2026. Una scelta che, per usare un eufemismo, non aiuta a dissipare i dubbi sulla serietà dell’annuncio. Musk, però, tira dritto e durante il podcast di Joe Rogan ha rincarato la dose: “Penso che potrebbe essere il lancio di prodotto più memorabile di tutti i tempi”. Certo, se consideriamo che il capo progettista di Tesla ha recentemente indicato il debutto su strada solo per il 2027, “memorabile” potrebbe assumere diverse sfumature.

Il CEO Tesla ha poi gettato benzina sul fuoco con dichiarazioni che farebbero venire i capelli bianchi a qualsiasi ingegnere. Secondo Musk, la nuova Roadster sarà “più folle di qualsiasi auto di James Bond” e, soprattutto, la sicurezza non sarà l’obiettivo primario. Con una logica tutta sua, ha paragonato l’acquisto di una Tesla a quello di una Ferrari: se cercate la sicurezza totale, semplicemente non comprate una Roadster.

“Faremo in modo che nessuno muoia a bordo”, ha aggiunto con la solita leggerezza, assicurando che sarà la migliore tra le ultime auto progettate per la guida umana.

Insomma, Musk consiglia di comprare questo mostro di potenza elettrica prima che Tesla decida di eliminare definitivamente il guidatore in favore della guida autonoma. Resta da capire se l’1 aprile vedremo davvero un’auto capace di volare (come promesso in passato) o se sarà l’ennesimo capitolo di un’attesa infinita e ridicola.