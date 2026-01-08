Maserati, le ambizioni stellari per le strade di Seoul

Per ricordarci che il Tridente non sta riposando sugli allori, possiamo lanciare uno sguardo alla Corea del Sud. Maserati Korea ha infatti appena fissato un obiettivo ambizioso: una crescita delle vendite superiore al 30% per il 2026, puntando a piazzare 400 unità.

La cifra potrebbe sembrare modesta per un produttore di utilitarie, ma che per un marchio di lusso come quello italiano rappresenta una vera dichiarazione di guerra commerciale, specialmente dopo aver visto le vendite di fine 2025 schizzare del 99% rispetto all’anno precedente.

Cosa avrebbe segnato questo interessante successo (in piccolo)? Non è solo il fascino del “Made in Italy”, ma un nome che ormai sentiamo ovunque, oltre perché è tra i pochi della gamma del bran. Parliamo del Grecale.

Il SUV di lusso è diventato la colonna portante del marchio in Corea, riuscendo nell’impresa di trasformare l’identità racing di Maserati in un oggetto da usare tutti i giorni tra un semaforo e l’altro. Una direzione, però, contrastata in Europa, in Italia in particolare, con l’inaugurazione di recente della BottegaFuoriserie con Alfa Romeo. Un modo per ricordare il vero spirito elitario del marchio.

Nel 2026 Maserati celebra i suoi 100 anni di motorsport portando sul mercato coreano artiglieria pesante, la MCPURA e la GT2 Stradale. Perché non si può vivere di soli SUV. La MCPURA è l’erede della MC20 e non scherza affatto. 630 CV, 720 Nm di coppia e uno scatto 0-100 km/h in 2,9 secondi. La GT2 Stradale, invece, promette di portare l’eleganza della pista sulle strade pubbliche, per chi vuole sentirsi un pilota anche nel traffico.

Per coccolare chi ha già staccato l’assegno, debutta anche “The Tridente Club”, un programma di membership che promette vantaggi esclusivi e quel piacere post-acquisto che dovrebbe far sentire il cliente parte di una famiglia d’élite.

Takayuki Kimura, il timoniere di Maserati Korea, è convinto. Tra la domanda inarrestabile di SUV e il lancio di queste nuove belve da pista, il 2026 sarà l’anno del definitivo consolidamento nel mercato coreano.