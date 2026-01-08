Toyota ha deciso che è arrivato il momento di dare una mano concreta a rottamare la vostra anziana compagna di viaggio. Se avete un vecchio veicolo usato che occupa spazio, forse è arrivata una buona occasione per pensare a una nuova piccola leggenda giapponese.

Advertisement

Per tutto il mese di gennaio 2026, la casa giapponese sfodera il WeHybrid Bonus, un incentivo che arriva fino a 4.800 euro e che risulta un’ottima tentazione sia per gli amanti delle berline compatte che ai fanatici dei crossover.

Advertisement

Le protagoniste di questa festa dell’ibrido sono la Yaris Hybrid e la sua sorella rialzata Yaris Cross Hybrid. Partendo dalla Yaris Hybrid 115 Active, il listino recita 24.550 euro, ma se avete un usato da permutare o rottamare posseduto da almeno cinque mesi, il prezzo promozionale chiavi in mano crolla a 19.950 euro. Per chi preferisce dilazionare il pagamento, la formula finanziaria prevede un anticipo di 6.560 euro e 47 rate mensili da 128,97 euro. La rata finale, o Valore Futuro Garantito, è di 11.227,55 euro, con un TAN fisso al 6,99%.

Se invece si preferisce la versione più avventurosa per la città, la Yaris Cross Hybrid 115 Active vi aspetta. Il prezzo di partenza di 28.750 euro viene sfoltito dal WeHybrid Bonus di 4.800 euro, scendendo a 23.950 euro. Qui le rate salgono a 158,84 euro, con un anticipo di 7.230 euro e una rata finale di 14.009,33 euro.

Entrambe le versioni includono dotazioni di serie come il Toyota Safety Sense, la telecamera posteriore e il display da 9 pollici con integrazione smartphone wireless. La garanzia Toyota Relax Plus con questi due veicoli comprende un anno di copertura aggiuntiva ad ogni tagliando fino a quando l’auto compie 15 anni.

Advertisement

Le offerte scadono il 31 gennaio 2026 e l’immatricolazione deve avvenire entro il 31 maggio. Se volete un’auto ibrida come solo Toyota ha dimostrato di sapere fare, con grande successo, questo è un buon momento per agire.