Kia EV5 debutta in Europa: svelati i prezzi

Negli ultimi mesi Kia ha accelerato in modo deciso sulla strada dell’elettrificazione, passando in poco tempo da un’offerta limitata a una gamma sempre più articolata di modelli a batteria. Dopo l’esordio dell’EV6, il costruttore coreano ha introdotto l’ammiraglia EV9 e, più di recente, le nuove EV3 ed EV4. Ora è il momento della Kia EV5, che debutta ufficialmente sul mercato europeo partendo dalla Spagna.

Nel giro di pochi mesi, Kia è riuscita a coprire praticamente tutti i principali segmenti dell’elettrico, dalle compatte ai grandi SUV familiari. Con l’EV5, la casa automobilistica entra nel cuore del segmento dei SUV intermedi, proponendo l’equivalente a zero emissioni dello Sportage e andando a sfidare direttamente modelli come Renault Scénic E-Tech e Peugeot E-3008. Dopo l’avvio delle vendite in Spagna, l’arrivo in altri paesi è atteso a breve, anche se al momento non sono state comunicate date ufficiali.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo SUV coreano adotta un motore elettrico da 218 cavalli alimentato da una batteria da 81,4 kWh a 400 Volt. L’autonomia dichiarata raggiunge i 530 chilometri nel ciclo WLTP misto. Al lancio, l’EV5 viene proposto esclusivamente con questa configurazione, una strategia che dovrebbe essere replicata anche su altri mercati europei nei prossimi mesi. In una fase successiva è comunque previsto l’arrivo di una versione più economica, dotata di un pacco batterie di capacità inferiore.

Il debutto commerciale consente finalmente di avere un primo riferimento sui prezzi, finora sconosciuti. In Spagna, la nuova Kia EV5 parte da 46.050 euro e può arrivare fino a 53.050 euro per l’allestimento di punta. Una fascia di prezzo che la posiziona in un’area particolarmente competitiva, soprattutto guardando ai rivali diretti.

Ad esempio, la Peugeot E-3008 parte da 45.090 euro con motore da 210 cavalli e batteria da 73 kWh, per un’autonomia molto simile. La Renault Scénic E-Tech, nella versione da 220 cavalli con batteria da 87 kWh, offre invece oltre 620 chilometri di percorrenza a un prezzo di 46.990 euro.

Per quanto riguarda la gamma spagnola, i listini dell’EV5 sono così articolati: 46.050 euro per la versione Air, 47.550 euro per l’Earth e 53.050 euro per la GT-Line. Un posizionamento che costringerà Kia a giocare con attenzione la partita commerciale nei mercati europei più competitivi.