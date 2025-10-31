Kia Stonic si rinnova: svelati i prezzi del SUV

Quest’estate è stata svelata la versione aggiornata della Kia Stonic, ma fino ad ora mancavano i dettagli sui prezzi. Tutti si aspettavano un aumento, come accade spesso dopo un restyling. Invece, il piccolo SUV coreano resta sotto la soglia dei 25.000 euro, mantenendo così uno dei listini più competitivi del segmento.

Kia Stonic: ecco i prezzi del SUV aggiornato

Dopo otto anni sul mercato, la Kia Stonic si concede finalmente un vero aggiornamento. Questo arriva nel momento giusto per mantenerlo competitivo contro rivali come Seat Arona e Citroën C3 Aircross, restando però più accessibile di modelli come Renault Captur e Peugeot 2008.

Il frontale sfoggia una firma luminosa più moderna e dinamica, ispirata ai modelli superiori della gamma Kia, mentre il paraurti ridisegnato dona maggiore solidità alla linea. Anche la parte posteriore riceve un trattamento analogo, con dettagli più puliti e proporzioni più equilibrate.

All’interno, il salto di qualità è ancora più evidente. La plancia integra due schermi da 12,3 pollici affiancati, che modernizzano l’abitacolo e migliorano la percezione generale dei materiali e delle finiture.

Dal 30 ottobre 2025 Kia ha aperto gli ordini per la nuova Stonic, disponibile in tre versioni: Motion, Active e GT-Line. La gamma motori resta invariata, con due unità a benzina: il 1.0 T-GDI da 100 CV e il 1.0 T-GDI MHEV mild-hybrid da 115 CV, abbinabili al cambio manuale a sei rapporti o all’automatico DCT7.

La versione d’ingresso Motion, proposta a 23.290 euro, include di serie telecamera posteriore, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, mantenimento di corsia e cruise control. La Active, da 25.290 euro, aggiunge cerchi in lega da 16”, fari full LED, climatizzatore automatico, retrovisori elettrici e sensore pioggia. Al vertice si colloca la GT-Line (da 29.090 euro), disponibile solo con il motore mild-hybrid da 115 CV e caratterizzata da un look sportivo e dotazioni più ricche in termini di comfort e sicurezza.