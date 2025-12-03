Leapmotor, arriva l’investimento del gruppo FAW per non “cedere” controllo a Stellantis

La telenovela dell’investimento azionario di China FAW Group in Leapmotor sembra giungere al termine, con una firma attesa entro la fine di quest’anno. Il fondatore, presidente e CEO di Leapmotor, Zhu Jiangming, ha confermato che le trattative sono in corso, ma con un diktat chiaro. La società non cederà mai il controllo effettivo (neanche a Stellantis, ovviamente).

Questa notizia segue mesi di indiscrezioni e l’ufficiale memorandum di cooperazione strategica firmato dalle due aziende a marzo. Attualmente, il Gruppo Stellantis detiene circa il 21,26% di Leapmotor, una quota che lo rende il maggiore azionista. Tuttavia, Zhu Jiangming e il suo team fondatore detengono collettivamente circa il 25,8% delle azioni, assicurandosi che il timone resti saldo in casa. FAW o chiunque altro entrerà in Leapmotor lo farà in un ruolo di investitore finanziario.

Secondo fonti cinesi, l’investimento di FAW è nella fase conclusiva, con una quota iniziale prevista di circa il 5%, in calo rispetto al 10% ipotizzato in precedenza. Questa cifra, più simbolica che strategica, è resa possibile dalla solida performance finanziaria di Leapmotor.

La società non è sotto pressione finanziaria, avendo registrato un aumento del fatturato a ben 19,45 miliardi di yuan (circa 2,72 miliardi di dollari) nel terzo trimestre del 2025, con una crescita del 97,3% su base annua. L’utile netto per il prossimo anno è previsto a 5 miliardi di yuan. Insomma, l’investitore ha forse più bisogno dell’oggetto dell’investimento.

Per il colosso statale China FAW Group, l’investimento è un passo necessario per accelerare la trasformazione NEV. Nonostante la strategia “All in NEV”, le vendite di veicoli elettrici e ibridi di FAW rappresentano appena il 10% delle vendite totali. A novembre, FAW ha venduto 35.500 unità NEV dei suoi marchi, un dato che impallidisce di fronte ai 125.000 veicoli NEV venduti dal concorrente Changan Auto nello stesso mese. L’investimento in Leapmotor è un modo per FAW di acquistare rapidamente know-how nel settore.