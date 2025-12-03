Nuova Jeep Patriot: un video anticipa il design che il SUV potrebbe avere

La gamma statunitense di Jeep non è mai stata così ampia e diversificata. Dalla compatta Compass alle imponenti Wagoneer e Grand Wagoneer, passando per modelli iconici come Wrangler, Gladiator e nuovi arrivi elettrificati come Recon e Wagoneer S, il marchio americano continua a evolversi puntando con decisione verso l’elettrificazione. In questo scenario articolato, è riemersa una domanda che sta circolando sempre più spesso online: Jeep sta davvero preparando una nuova Jeep Patriot?

Un video mostra come potrebbe apparire una nuova Jeep Patriot che però difficilmente vedremo

Per fare chiarezza, occorre partire dal contesto attuale. Oggi il modello d’ingresso del marchio negli Stati Uniti è la Compass, proposta da 30.900 dollari. Seguono Wrangler (32.690 dollari), Cherokee (35.000 dollari), Grand Cherokee (37.095 dollari), Gladiator (38.695 dollari) e Wagoneer, che richiede almeno 59.945 dollari. Nella fascia alta spiccano la Recon elettrica, con i suoi 650 cavalli e una ricarica rapidissima dal 5 all’80% in 28 minuti, e la Wagoneer S, proposta da 65.200 dollari. Al vertice rimane la Grand Wagoneer, con un prezzo di partenza di 84.945 dollari.

È in questo contesto che alcuni appassionati hanno iniziato a parlare di una nuova Jeep Patriot, alimentati soprattutto da un recente rendering pubblicato dal canale YouTube Digimods Design. Le immagini mostrano un SUV dalle forme nette e squadrate, con un cofano piatto, passaruota massicci e una silhouette che ricorda in parte la Land Rover Discovery e, per certi versi, la nuova Hyundai Santa Fe. La griglia a sette feritoie, unica vera firma Jeep, è l’elemento che ancorerebbe il modello all’identità del brand.

Tuttavia, a uno sguardo più attento, il concept appare generico e lontano da ciò che Jeep proporrebbe realmente sul mercato. Le proporzioni sono più vicine a un grande SUV che a un modello destinato, come la precedente Patriot, a posizionarsi sotto la Cherokee. In questa configurazione, il rendering si sovrapporrebbe per dimensioni e missione a Wrangler e Grand Cherokee, risultando incoerente con la strategia del marchio.

La verità, confermata da fonti interne e dall’assenza totale di piani ufficiali, è semplice: Jeep non ha alcuna intenzione di riportare in vita la Patriot, almeno non nel prossimo futuro. E anche se un giorno il nome dovesse tornare in gamma, è molto improbabile che assomigli al veicolo immaginato dalla community digitale. La nuova Jeep Patriot, dunque, rimane oggi solo un esercizio stilistico: affascinante per alcuni, fuorviante per molti. Una suggestione, più che un progetto.