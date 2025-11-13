Kia Stonic, tempo di sconti: listino tagliato di quasi 5.000 euro

La nuova Kia Stonic si presenta sul mercato italiano con un restyling che promette un design evoluto e un upgrade tecnologico degli interni. Ma la vera notizia che farà tremare i listini dei competitor è l’offerta commerciale lanciata dalla casa sudcoreana. Il crossover si rivela infatti una proposta quasi irresistibile.

Fino al 30 novembre 2025, la Kia Stonic non si limita a essere più bella e connessa, ma diventa anche sorprendentemente più economica. Il prezzo di listino di 22.800 euro viene abbattuto a 17.950 euro, garantendo un vantaggio cliente totale di ben 4.850 euro. Praticamente, un quarto del prezzo ve lo offre Kia.

Questa promozione è legata al finanziamento “Scelta Kia”, una formula che non solo promette un risparmio immediato, ma garantisce anche quella che è la “libertà di non scegliere subito”.

Il piano prevede un anticipo di 4.450 euro, seguito da 35 rate mensili da 129 euro. Il bello, inoltre, è anche il Valore Futuro Garantito (VFG) di 12.540 euro. Al termine dei tre anni di contratto, il cliente ha il lusso di decidere: restituire la vettura, sostituirla con una nuova Kia (e ripartire con una nuova formula di finanziamento) o acquistarla saldando la rata finale residua.

Protagonista dell’offerta è la Kia Stonic 1.0 TGDi, nell’allestimento Urban, la versione d’ingresso della gamma. Sotto il cofano batte, appunto, un motore turbo benzina tre cilindri da 1.0 litro, capace di erogare 100 CV di potenza e 170 Nm di coppia massima, abbinato al cambio manuale a 6 marce.

Nonostante sia l’allestimento base, la Stonic Urban non è da considerarsi spartana. L’equipaggiamento di serie include cerchi in lega da 16 pollici, fari anteriori e posteriori full LED, specchietti riscaldabili e ripiegabili elettricamente. Sul fronte della sicurezza attiva, la vettura è piena di ADAS (ovvero i sistemi di assistenza alla guida) come il Lane Following Assist, l’Intelligent Speed Limit Assist, il Lane Keeping Assist e l’High Beam Assist. La versione Urban, dunque, si presenta con più tecnologia di quanto ci si aspetti da un prezzo simile.