Renault Twingo: plastica in quantità per la versione d’ingresso?

Mentre l’entusiasmo per la nuova gamma neo-retrò di Renault continua a mietere successi, la R5 in particolare sta registrando vendite importanti, anche se non avrà quell’esplosione (apparentemente) garantita da una versione termica, un avvistamento della nuova Twingo sta sollevando interrogativi tra gli appassionati.

Su una piattaforma spagnola è inizialmente apparsa una foto della Renault Twingo in un allestimento decisamente singolare e “base”: sfoggia un paraurti posteriore in una colorazione grigio nettamente distinta dal resto della carrozzeria. Questo dettaglio ha fatto battere il cuore di molti. Pura illusione.

Il motivo di tanto clamore è stata principalmente la tonalità di grigio del paraurti sembra riprendere sia il colore utilizzato per “bordare” il lunotto posteriore, sia, in un lampo di nostalgia, i paraurti in plastica grigi che caratterizzavano la primissima Renault Twingo, la storica prima generazione lanciata con grande successo nel lontano 1993 in tutto il Vecchio Continente.

Cosa si nasconde dietro questa veste estetica? Le ipotesi in ballo sono tre, e ognuna è intrigante. La tesi più romantica e amata dai fan è che si tratti di un allestimento speciale o di una vera e propria edizione speciale che strizza l’occhio alla capostipite del 1993, di cui il modello 2025 è, di fatto, il remake in versione elettrica.

C’è chi suggerisce, con meno poesia, che possa trattarsi semplicemente di un modello pre-produzione o di un banale veicolo test che, per ovvie ragioni, non sarà destinato alla vendita. Stuzzicante anche l’idea di un’edizione limitata che celebri specificamente la prima Twingo del 1993, un modello iconico che ha avuto un grandissimo successo in Italia e oltre.

Mentre si attendono ulteriori dettagli su questa Twingo “speciale” (che potrebbe serenamente essere solo una versione entry-level), è confermato che la nuova city car ha un prezzo di attacco di 19.500 euro. Tuttavia, per il momento, in Italia è possibile ordinare solo l’allestimento Techno da 21.100 euro, mentre la versione entry level Evolution arriverà in un secondo momento.