Facebook Twitter Instagram Youtube

Nuova Kia Sportage 2025, tutti i dettagli su aspetto, dotazioni, motori e prezzi

La nuova Kia Sportage aggiornata non cede alla tentazione di una versione 100% elettrica, ma si concentra su design e tecnologie.
Ippolito VdiIppolito Visconti
8 Settembre 2025
Kia Sportage 2025 Kia Sportage 2025

La strategia di Kia non chiude le porte alle motorizzazioni tradizionali. In molte aree del mondo, infatti, le vetture con motore termico restano indispensabili, e per questo la casa coreana continua a presidiare il segmento con una gamma completa. Un ruolo chiave in questo scenario è affidato alla nuova Kia Sportage restyling, evoluzione della quinta generazione del SUV che a metà anni Novanta segnò il debutto del marchio sul mercato italiano.

Advertisement

La Sportage aggiornata non cede alla tentazione di una versione 100% elettrica, ma si concentra su design e tecnologie. Kia conferma così una proposta ampia, con motori benzina, diesel mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid, a cui presto si aggiungeranno due varianti a GPL sviluppate insieme a BRC di Cherasco, una bifuel e una trifuel con possibilità di viaggiare anche in modalità solo elettrica.

Kia Sportage 2025
Advertisement

La gamma italiana si articola in quattro allestimenti, Business, Style, GT-Line e GT-Line Plus, con prezzi compresi tra 33.500 e 56.250 euro. Le opzioni spaziano dalla 1.6 T-GDi a benzina da 150 CV alla 1.6 CRDi mild hybrid da 136 CV, disponibili sia con cambio manuale a sei marce sia con doppia frizione a sette rapporti. Salendo di livello si trovano la Sportage full hybrid da 239 CV e la plug-in hybrid da 288 CV, entrambe abbinate al cambio automatico a sei rapporti, con trazione anteriore o integrale.

Il restyling non stravolge l’identità del modello, ma la rielabora secondo la filosofia “Opposite United”, che punta a rompere gli schemi stilistici convenzionali. Il frontale è stato ridisegnato e adotta il nuovo family feeling del brand, con firma luminosa verticale e gruppi ottici rivisti. Anche i paraurti, i cerchi in lega e i fari posteriori sono stati aggiornati, mentre le dimensioni rimangono pressoché invariate: 4,54 metri di lunghezza, 1,86 di larghezza, 1,64 di altezza e 2,68 di passo.

Kia Sportage 2025

Entrando nell’abitacolo, la plancia ridisegnata integra bocchette d’aerazione a tutta larghezza e un volante a due razze, mentre la console touch permette di alternare i comandi di climatizzazione e infotainment. Spazio e comfort restano punti di forza, con un bagagliaio che varia da 526 a 1.780 litri a seconda della motorizzazione.

Kia Sportage 2025
Advertisement

Il cuore digitale della Sportage è il doppio display da 12,3”, arricchito da un software rinnovato, assistente vocale con intelligenza artificiale, compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, app dedicate e persino funzioni come karaoke e pagamento dei parcheggi direttamente dallo schermo. Non manca la possibilità di utilizzare lo smartphone come chiave digitale.

LinkedInTelegramWhatsApp

X