La Kia EV2 è pronta al debutto: nata e sviluppata in Europa

Il Salone dell’Automobile di Bruxelles del 9 gennaio sarà il teatro del debutto di una entry-level che promette di scuotere il settore, la Kia EV2. Dichiarata apertamente come la rivale diretta della Renault 4, la nuova arrivata coreana non si accontenta di essere l’elettrica di base del marchio, ma punta a proporre “l’innovazione e lo spirito dei veicoli elettrici più grandi”, secondo le parole di Marc Hedrich, responsabile di Kia Europe.

Advertisement

La Kia EV2 riprende il family feeling con una forma squadrata e robusta, simile a quella della sorella maggiore EV3, del SUV EV5 e della maestosa EV9 a sette posti. Il design è una leggera evoluzione della EV2 Concept mostrata negli scorsi mesi.

Advertisement

A differenziare il nuovo modello base sono soprattutto le luci distintive, in particolare quelle posteriori, posizionate sorprendentemente in basso rispetto al paraurti, richiamando involontariamente lo stile della cugina Hyundai Santa Fe.

Nonostante i dettagli completi del propulsore siano ancora celati, la EV2 si basa sulla stessa architettura modulare E-GMP dell’intera gamma EV di Kia. Per questo, si ipotizza che le sue specifiche ricalcheranno quelle della EV3, che monta un motore anteriore da 201 CV e offre opzioni di batteria da 58,3 kWh o 81,4 kWh, per un’autonomia massima che potrebbe toccare i 600 km (stando al ciclo WLTP).

Anche l’abitacolo si ispira alla EV3, il che è un’ottima notizia per chi teme auto elettriche spoglie. Un display per il conducente da 12,3 pollici, un touchscreen centrale da 12,3 pollici e un display dedicato da 5,3 pollici per il climatizzatore.

Advertisement

La EV2 non è stata solo pensata in Europa, ma è stata progettata e sviluppata in Europa e verrà costruita nello stabilimento slovacco di Kia, lo stesso dove nasce la Sportage. L’attesa è tutta per il 9 gennaio, quando saranno svelati i prezzi e le specifiche tecniche complete. Per dare un’idea della battaglia imminente, la EV3 parte da circa 35mila euro, mentre la diretta rivale Renault 4 della EV2 ha un prezzo di partenza di poco sotto ai 30mila euro.

Al Salone di Bruxelles, Kia presenterà anche le nuove varianti GT top di gamma della EV3, EV4 ed EV5, dimostrando che l’elettrificazione coreana non scherza né con i modelli entry-level né con quelli performance.