Leapmotor: nuovo record a novembre in Cina con oltre 70.300 veicoli consegnati

Leapmotor ha stabilito un nuovo e significativo record di consegne mensili, confermando ancora una volta il suo momento di straordinaria crescita nel mercato automobilistico. L’azienda ha infatti comunicato di aver consegnato 70.327 veicoli nel mese di novembre, includendo sia le vendite complessive registrate nel mercato interno sia quelle ottenute nei mercati esteri. Si tratta di un risultato che consolida il forte slancio dell’ultimo periodo e che segna il settimo mese consecutivo in cui il marchio raggiunge numeri da record.

Nuovo record di consegne per Leapmotor a novembre in Cina

L’incremento delle consegne è ancora più impressionante se confrontato con i risultati dello stesso periodo dell’anno precedente: le 70.327 unità consegnate rappresentano infatti un aumento del 75% rispetto a novembre 2024, una percentuale che sottolinea il ritmo accelerato della crescita del marchio. Questo balzo in avanti conferma la capacità di Leapmotor di consolidarsi rapidamente tra i principali protagonisti del mercato, attirando un numero sempre maggiore di consumatori grazie a una combinazione di innovazione, prestazioni e prezzi competitivi.

Da gennaio a novembre, Leapmotor ha consegnato 536.132 veicoli (incluse le vendite totali sul mercato interno e all’estero), registrando un aumento del 113% su base annua. Il 15 novembre, l’azienda ha annunciato che le sue consegne annuali sul mercato interno e all’estero avevano superato le 500.000 unità, raggiungendo l’obiettivo del 2025, prima di una revisione al rialzo.

In Cina, la solida crescita dell’azienda deriva dal suo nuovo ciclo di prodotti, ad esempio la berlina elettrica Lafa5 ( denominazione globale B05 ) lanciata il 27 novembre, il SUV elettrico compatto A10 ( denominazione globale B03X) presentato al salone dell’auto di Guangzhou e il SUV D19, con la versione ad autonomia estesa dotata del più grande pacco batteria da 80 kWh fino ad oggi.

L’attuale gamma di Leapmotor in Cina copre tutti i segmenti di mercato, con i modelli T03, A10, B10, B01, C01, C10, C11, C16 e Lafa5. I modelli T03 e B01 sono disponibili solo come veicoli elettrici a batteria (BEV), mentre altri modelli offrono anche varianti con autonomia estesa (REEV).