DS Automobiles inizia il suo 11° anno in Formula E

Anche quest’anno la Formula E darà il via alla nuova stagione nella vivace cornice di San Paolo, tornando a sfrecciare tra le tribune del celebre Sambodromo. Il tracciato brasiliano, lungo 2,9 chilometri, si distingue per una combinazione di lunghi rettilinei e curve strette che mettono alla prova precisione, strategia e gestione dell’energia. Uno scenario ideale per offrire gare ricche di sorpassi e momenti spettacolari ai dieci team che compongono la griglia. DS Automobiles, insieme al partner Penske Autosport, si presenta al via con un obiettivo ambizioso ma ben definito: conquistare vittorie e lottare per una posizione di prestigio nella classifica di fine stagione.

Advertisement

DS Automobiles, impegnato nella Formula E dal 2015, inizia il suo 11° anno nella serie

Per farlo, la squadra farà affidamento anche sul talento di Taylor Barnard, giovane pilota britannico considerato una delle promesse più interessanti del campionato. A soli ventuno anni, Barnard ha già lasciato il segno con cinque podi e due pole position ottenuti in appena 19 gare, dimostrando una maturità di guida sorprendente. Con queste premesse, il team spera che il suo contributo possa trasformarsi in punti preziosi e ulteriori piazzamenti di rilievo.

DS Penske può contare anche sulla grande esperienza di Maximilian Günther. Figura di spicco della Formula E dal 2018, il pilota tedesco festeggerà la sua centesima gara di Formula E a San Paolo. Infine, la squadra franco-americana potrà naturalmente beneficiare del know-how tecnico di tutti i membri del team e dell’efficienza della DS E-Tense FE25, dotata di nuove impostazioni software.

Advertisement

DS Automobiles è impegnata nella serie 100% elettrica dalla seconda stagione (2015) e questo fine settimana in Brasile inizierà la sua undicesima stagione di Formula E. Il costruttore francese del gruppo Stellantis, che ha già conquistato due doppi titoli, 55 podi, 18 vittorie e 26 pole position, punta ad aumentare il suo palmarès con altri trofei. L’E-Prix di San Paolo inizierà sabato 6 dicembre alle 18:00 CET.

Eugenio Franzetti, direttore DS Performance ha dichiarato: “La gara di San Paolo segna l’inizio della nostra undicesima stagione di Formula E: un impegno costante e prezioso per noi. Ci consente di trasferire la tecnologia sulle nostre vetture stradali e di elevare l’immagine del nostro marchio sui circuiti di tutto il mondo. Con Taylor e Max al volante delle nostre DS E-TENSE FE25, sono certo che potremo conquistare altre vittorie e puntare a un posto sul podio finale!”