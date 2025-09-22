Kia EV3 ed EV4, tutti gli sconti in vista degli incentivi auto elettriche 2025

Tra poche settimane entreranno finalmente in vigore i nuovi incentivi per le auto elettriche del 2025, un appuntamento molto atteso dagli automobilisti interessati alla mobilità sostenibile. La piattaforma per prenotare l’Ecobonus aprirà ufficialmente il 15 ottobre, salvo eventuali ritardi, offrendo la possibilità di accedere ai contributi statali per l’acquisto di veicoli elettrici. Le case automobilistiche si stanno già preparando, anticipando promozioni e offerte dedicate, pronte a partire non appena gli incentivi saranno disponibili. Tra queste, Kia ha annunciato le proposte riservate ad alcuni suoi modelli.

I suoi elettrici compatibili con l’Ecobonus, interessati dalle nuove offerte sono, nello specifico, la Kia EV3 e la Kia EV4. Per accedere agli incentivi sono previsti requisiti precisi: è necessario risiedere nelle aree urbane funzionali, possedere un veicolo da rottamare fino a Euro 5 e acquistare un’auto elettrica il cui prezzo non superi i 35.000 euro più IVA.

Il contributo varierà in base all’ISEE: 11.000 euro per famiglie con reddito fino a 30.000 euro e 9.000 euro per chi rientra nella fascia 30.000-40.000 euro. Le offerte Kia, in questo contesto, rappresentano un’opportunità interessante per chi vuole approfittare dell’Ecobonus.

La EV3 58,3 kWh Air, con prezzo di listino di 35.950 euro, può essere acquistata a partire da 20.450 euro grazie al massimo contributo statale e ai 4.500 euro messi a disposizione dalla casa automobilistica. L’offerta prevede un finanziamento con anticipo zero, 47 rate mensili da 187 euro e un Valore Futuro Garantito pari a 16.537 euro, con TAN fisso al 5,97% e TAEG al 7,14%. Il costo totale del credito, comprensivo di interessi e spese accessorie, arriva a 25.570,32 euro, mentre sono inclusi 60.000 km con eccedenza chilometrica di 0,10 euro/km.

Per la EV4 Air, il prezzo di listino è di 37.950 euro, ma grazie all’Ecobonus e al contributo Kia di 3.000 euro il costo d’acquisto scende a 23.950 euro. Anche in questo caso l’anticipo è zero, con 47 rate mensili da 267 euro e Valore Futuro Garantito pari a 16.698 euro. Il TAN fisso è del 5,96% e il TAEG del 7,04%, con un costo totale del credito di 29.523,57 euro. Sono inclusi 40.000 km, con eccedenza chilometrica sempre di 0,10 euro/km.

Le offerte rappresentano una combinazione vincente tra incentivi pubblici e agevolazioni del costruttore coreano, consentendo ai clienti di accedere a soluzioni di mobilità elettrica a prezzi sensibilmente più accessibili.