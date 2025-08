Kia EV4, i test per la nuova elettrica: 110.000 km e una batteria in perfetta salute

La nuova Kia EV4, crossover 100% elettrico della casa automobilistica sudcoreana, ha completato con successo una serie di test di resistenza tra i più impegnativi dell’industria automotive, confermando prestazioni elevate e una straordinaria affidabilità a lungo termine.

Pensata per unire efficienza energetica, tenuta di strada e durata del sistema elettrico, la EV4 si candida a diventare un nuovo benchmark nel segmento delle compatte elettriche. Fiore all’occhiello delle prove di sviluppo è stato il collaudo intensivo sul leggendario tracciato del Nurburgring, dove il veicolo ha percorso oltre 10.000 km in condizioni di stress costante: carico elevato, guida sportiva al 90-95% della potenza disponibile e sessioni ripetute di ricarica ultra-rapida tra un giro e l’altro.

Parallelamente, Kia ha sottoposto la EV4 a un test stradale reale di oltre 110.000 km, per simulare un uso quotidiano estremo nel tempo. I risultati sono sorprendenti. La batteria ha mantenuto un’efficienza del 95% rispetto allo stato iniziale, dimostrando un degrado minimo anche dopo condizioni di utilizzo molto gravose.

Il merito è attribuibile al sistema di gestione energetica di quarta generazione sviluppato internamente da Kia, che sfrutta un innovativo controllo termico a liquido distribuito su ogni singola cella. Questo consente di mantenere temperature stabili anche sotto carichi intensi, migliorando durata e costanza delle prestazioni. Inoltre, il sofisticato bilanciamento elettronico delle celle contribuisce a garantire una distribuzione uniforme dell’energia, minimizzando perdite e ottimizzando l’efficienza, anche dopo numerose ricariche rapide.

Tra gli elementi distintivi, spicca il sistema di frenata rigenerativa di ultima generazione, capace di recuperare fino al 25% dell’energia durante la decelerazione. Questo meccanismo, oltre a migliorare l’autonomia, riduce il carico sulla batteria e prolunga la vita utile del pacco batteria.

Kia garantisce la EV4 per 160.000 km o 8 anni, con la promessa di mantenere almeno il 70% della capacità originaria della batteria. Gli ultimi test rappresentano dunque una sicurezza in più per chi cerca un’auto elettrica affidabile anche nel lungo periodo. “Abbiamo progettato la EV4 per offrire solidità, efficienza e sicurezza in ogni scenario d’uso,” ha dichiarato Stephan Hoferer, responsabile dei test di durata presso Hyundai Motor Europe. “Dai ghiacci dell’Europa del Nord alle alte velocità in pista, la EV4 ha superato ogni limite”.