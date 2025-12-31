Fiat: nel 2026 che sta per iniziare saranno 6 le novità alla sua gamma

Il 2026 sarà un anno davvero ricco di novità per la gamma di Fiat. La casa automobilistica torinese si prepara ad arricchire la sua gamma con modelli inediti nuove versioni di modelli esistenti tra cui alcune davvero molto attese. Partendo dalle novità assolute sono in arrivo due nuovi SUV di segmento C e un nuovo quadriciclo elettrico.

2026 anno davvero ricco per Fiat: saranno almeno 6 le novità previste per la sua gamma

Per quanto riguarda i due SUV, il primo ad arrivare dovrebbe essere la nuova Fiat Fastback il cui debutto potrebbe avvenire intorno alla metà del prossimo anno. Il suo sviluppo è in fase avanzatissima come dimostrano le numerose foto spia apparse sul web comprese quelle che vi abbiamo mostrato ieri e che arrivano dalla Francia. Si tratterà di un SUV coupè lungo circa 4,35 metri con tetto spiovente al posteriore cosa che però non dovrebbe pregiudicare più di tanto la sua abitabilità. Lo stile anteriore sarà simile a quello della Grande Panda ma con qualche piccola differenza. Maggiori cambiamenti rispetto alla Grande Panda li noteremo al posteriore e nell’abitacolo come si è capito dalla prima immagine degli interni.

La nuova Fiat Fastback nascerà su piattaforma Smart Car di Stellantis e dovrebbe essere prodotta in Marocco presso lo stabilimento di Kenitra. Questa vettura sarà erede indiretta della Fiat Tipo che sta per uscire di produzione. La seconda grossa novità per la gamma della casa torinese è un secondo SUV di segmento C dalle forme più squadrate e ancora più simile alla Grande Panda come stile. Al momento il nome ufficiale non si conosce. Questa vettura ha ricevuto numerosi soprannomi: nuova Multipla, Giga Panda, Pandissima e Grizzly. Non escludiamo che alla fine nessuno di questi nomi sarà quello definitivo.

Advertisement

La nuova Fiat Grizzly – Giga Panda – Pandissima sarà un SUV lungo 4,4 metri che punterà sulla amplissima abitabilità e su un rapporto qualità prezzo davvero interessante. Il rivale diretto sarà infatti Dacia Duster. La gamma di motori sarà ampia e pronta a soddisfare tutte le esigente come del resto quella della nuova Fastback. Essa comprenderà versioni a benzina, ibride ed elettriche al 100 per cento. Non è chiaro al momento se la famosa versione a 7 posti di cui si parlava in passato sarà davvero presente nella sua gamma. Certamente questi due SUV avranno un impatto importante sulle vendite e sulle quote di mercato della casa torinese nei prossimi anni.

Queste saranno le due novità più importanti per Fiat ma non le uniche come detto. Saranno almeno altre quattro le nuove vetture che debbutteranno nel corso del prossimo anno. Altro modello inedito sarà il nuovo quadriciclo elettrico di categoria L7 più grande della Topolino forse a 4 posti che abbiamo definito scherzosamente “Topolona”. Anche questo modello sarà prodotto a Kenitra in Marocco e dovrebbe raggiungere una velocità massima di 90 km/h.

Advertisement

Le altre tre novità che riguarderanno la casa torinese non sono nuovi modelli ma inedite versioni di vetture già esistenti nella sua gamma. Ci riferiamo ad esempio alla Fiat Pandina GPL, una versione molto attesa che finalmente l’anno prossimo troverà spazio nella gamma della city car colmando quella che per molti in questi anni è stata una vera e propria lacuna.

Grande attesa suscita anche l’arrivo della Fiat Grande Panda 4X4 mostrata nei mesi scorsi in versione concept car alla fine arriverà per davvero. I tecnici della casa torinese infatti avrebbero trovato le soluzioni giuste per portare sul mercato una variante della Grande Panda che possa essere degna di questo nome.

Advertisement

L’ultima novità che però a differenza delle altre non è certo che arrivi per davvero nel 2026 è una ipotetica E-Car di cui si parla con insistenza che potrebbe essere introdotta in seguito alle recenti norme dell’Unione Europea che favoriscono questo tipo di veicolo. Su questo però certezze al momento non ve ne sono ancora e non si esclude che qualcosa possa effettivamente arrivare ma non nel 2026.