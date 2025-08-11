Kia accelera la sua transizione all’elettrico ampliando la gamma con modelli destinati a coprire praticamente ogni segmento. Il prossimo debutto europeo sarà l’EV2, il più compatto tra i veicoli a batteria del marchio. Anticipato all’inizio dell’anno in versione concept, arriverà anche in un’inedita variante GT ad alte prestazioni.

Kia EV2: il nuovo crossover elettrico compatto arriverà anche in versione GT

Il design riprenderà gran parte delle caratteristiche viste sul prototipo. Il frontale si distingue per i fari divisi verticalmente e le luci diurne a forma di gancio che si estendono sui parafanghi. Nella configurazione GT, la grinta sarà accentuata da una presa d’aria ispirata all’EV9, inserti a contrasto, cerchi diamantati di grandi dimensioni e pinze freno verde neon. Passaruota squadrati, protezioni inferiori generose e linea verticale completano la vista laterale, mentre il posteriore adotta fanali LED dal disegno angolare.

Gli interni della versione definitiva non sono ancora stati rivelati, ma il concept lascia intuire un abitacolo tecnologico, con aggiornamenti software OTA, connettività avanzata, ricarica wireless e un pacchetto ADAS completo. La GT dovrebbe distinguersi per sedili sportivi a guscio, cuciture a contrasto e finiture dedicate.

L’EV2 utilizzerà la piattaforma E-GMP a 400 volt del gruppo Hyundai, con ricarica rapida, funzione Vehicle-to-Load e sospensioni posteriori multi-link. Secondo le indiscrezioni, la versione di ingresso sarà a trazione anteriore, con motore singolo da 150-200 CV e uno 0-100 km/h in circa 7 secondi. La GT, invece, potrebbe adottare la trazione integrale con due motori da 250-300 CV, scendere intorno ai 5 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h e sfruttare la batteria NMC da 55 kWh dell’EV3, per un’autonomia stimata di circa 435 km.

Le concorrenti saranno modelli come Alpine A290, Renault 5, Volkswagen ID.2 GTI, Mini Cooper JCW e Fiat 500e Abarth. Il debutto globale dell’EV2 è atteso per l’inizio del 2026, con la GT prevista poco dopo. La produzione per il mercato europeo avverrà nello stabilimento Kia in Slovacchia.