Kia: tutte le novità in arrivo da qui al 2026

Kia si prepara a rinnovare profondamente la propria gamma con l’introduzione di numerosi nuovi modelli tra aggiornamenti, restyling e veicoli completamente inediti. Ecco un’anteprima di tutte le novità Kia in arrivo da qui al 2026.

Kia: ecco tutte le auto in arrivo sul mercato da qui al 2026

L’estate 2025 segna il debutto del restyling della Kia EV6, il primo modello 100% elettrico della gamma “EV” lanciato a fine 2021. L’aggiornamento presenta nuovi gruppi ottici ridisegnati, uniti da una fascia luminosa a tutta larghezza, mentre sul piano tecnico arrivano batterie potenziate. Le due opzioni passano infatti da 58 a 63 kWh e da 77 a 84 kWh, garantendo fino a 582 km di autonomia nel ciclo WLTP. Tre le motorizzazioni disponibili, ci sono versioni da 170, 229 e 325 CV. Gli ordini sono già aperti, con prezzi a partire da 46.500 euro.

Dopo l’estate, sarà il momento della nuova Kia EV4, una berlina elettrica destinata a entrare in listino in due varianti. Sarà proposta in due configurazioni: una con carrozzeria a tre volumi e una hatchback a cinque porte, entrambe con stile ispirato alla EV6. Inoltre, la EV4 condividerà con il SUV EV3 diversi elementi tecnici, tra cui le batterie da 58 e 81 kWh e un motore da 218 CV. Non è da escludere una futura versione GT da 306 CV, già ipotizzata da fonti vicine al marchio.

In autunno sarà la volta della Kia EV5, che andrà a completare la gamma elettrica del brand con un SUV dalle forme ispirate alla EV9, ma in un formato più compatto (4,62 metri di lunghezza). Disponibile sia in versione a trazione anteriore da 218 CV, sia con trazione integrale da 313 CV, offrirà due tagli di batteria: 64 e 88 kWh.

Nel 2026 toccherà alla nuova generazione della Kia Ceed, berlina compatta a motore termico, che sarà completamente rinnovata nel design seguendo lo stile della Kia K4 presentata negli Stati Uniti nel marzo 2024. La nuova Ceed sarà offerta con motorizzazioni benzina ed elettrificate, incluse varianti ibride e ibride plug-in.

Sempre nel 2026 è attesa la Kia EV2, il modello destinato a rappresentare il nuovo ingresso nella gamma elettrica del marchio. Questo piccolo SUV lungo circa 4,10 metri adotterà una silhouette squadrata, coerente con il linguaggio stilistico delle EV9, EV5 ed EV3. Sarà prodotto in Slovacchia e condividerà molte soluzioni tecniche con la Hyundai Inster. Con un prezzo di lancio sotto i 25.000 euro, si preannuncia come una delle principali rivali della futura Renault 4 E-Tech.

Infine, entro la fine del 2025 è previsto un restyling per la Kia Stonic, che porterà una ventata di novità al crossover urbano del brand, per mantenerlo competitivo in un segmento sempre più affollato.