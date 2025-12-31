Alfa Romeo svelerà a Bruxelles un’anteprima esclusiva: di cosa si tratterà?

Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato il comunicato stampa di Alfa Romeo a proposito della sua imminente partecipazione al Salone dell’auto di Bruxelles 2026. L’evento si svolgerà dal 9 al 18 gennaio 2026. La cosa che maggiormente ha colpito la fantasia di appassionati e fan del biscione è stato il riferimento ad una anteprima esclusiva, “che darà il via a un ciclo di novità destinate a rafforzare ulteriormente il carattere sportivo e l’identità del marchio”, come riporta esattamente il comunicato stampa.

L’anteprima esclusiva di Alfa Romeo a Bruxelles non riguarderà uno dei nuovi modelli

Questo ovviamente ha iniziato a far sognare alcuni appassionati del marchio che sperano in una anteprima di una delle nuove vetture in arrivo come ad esempio la nuova Alfa Romeo Stelvio o la nuova Alfa Romeo Giulia. A nostro avviso però sembra assai improbabile si possa trattare di questo. Innanzitutto perchè manca ancora troppo tempo al loro debutto dato che le attuali generazioni sono state posticipate fino a fine 2027. Questo significa che prima di quel periodo è assai improbabile che le nuove generazioni siano svelate. Al massimo potrebbe accadere a metà 2027 ma non prima. Anche perchè comunque la produzione a Cassino sappiamo per certo che non inizirà prima del 2028.

Inoltre se davvero si trattasse della prima rivelazione della nuova Alfa Romeo Stelvio o Giulia già sarebbero trapelate le prime indiscrezioni se non addirittura le prime immagini. Il fatto stesso che nel comunicato viene messa come notizia più importante il debutto nel mercato belga della nuova Alfa Romeo Tonale fa capire che chi sogna farebbe bene a non illudersi troppo.

Advertisement

E’ probabile infatti si possa trattare di una versione speciale di una delle vetture presenti in gamma. Come dice il comunicato è un’anteprima che da il via ad un ciclo di novità che riguarderanno il Biscione nel 2026 anno in cui Alfa Romeo raggiungerà il traguardo dei suoi 116 anni. Che non si tratti di un nuovo modello ci viene confermato anche dal comunicato stampa generale di Stellantis a proposito del Salone di Bruxelles in cui viene specificato che il gruppo si presenterà all’evento con 62 modelli in esposizione tra cui due anteprime mondiali e due concept car. Le prime due saranno la nuova Opel Astra e la nuova Peugeot 408 che sono state aggiornate. Le due concept car invece sono la Citroën Elo e la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo.

Per Alfa Romeo il 2026 sarà un anno di transizione. Non ci saranno debutti importanti. Solo versioni speciali ed edizioni limitate. Una novità che secondo alcuni potrebbe arrivare entro fine anno riguarda un nuovo modello in edizione limitatissima che potrebbe nascere con il programma BottegaFuoriserie. Ma anche qui al momento siamo nel campo delle ipotesi.

Advertisement

Certamente però il 2026 sarà un anno importante per la casa milanese in quanto sarà finalmente chiarito il programma relativo ai prossimi anni e finalmente capiremo quanto vedremo i vari modelli che saranno annunciati. Capiremo insomma se arriverà prima l’erede di Tonale, la nuova Giulia o la nuova Stelvio e soprattutto in che anni. Inoltre potrebbe essere finalmente chiarto se è vero che potrebbe arrivare un nuovo modello compatto che si andrebbe a collocare tra Junior e Tonale prodotto su piattaforma STLA Small forse a Pomigliano.