Il progetto più folle per una wagon: BMW Serie 3 con motore Maserati

Perché mai si dovrebbe sostituire un onesto sei cilindri in linea B52B30 della BMW Serie 3 Touring, “generazione” E90, che eroga già 233 CV, con un motore di un altro produttore? Quacuno risponderebbe semplicemente: perché no? E l’autore originale di questo ibrido da incubo ha scelto decisamente in grande: un motore V8 aspirato F136 di origine Ferrari, usato per esempio sulla F430, poi evoluto nella versione Maserati GranTurismo S.

Il risultato è un mostro wagon da 440 CV che non è più un’auto per la famiglia. Questo motore da 4,7 litri eroga, oltre alla potenza spaventosa, una coppia massima di 490 Nm. Specifiche che superano abbondantemente la M3 E90 contemporanea, che dal suo V8 aspirato da quattro litri tirava fuori “solo” 420 CV.

Ma le modifiche non finiscono con il trapianto meccanico. La 328xi Touring del 2007 di cui parliamo ha dovuto eliminare la trazione integrale per far posto al V8 e ora è trazione posteriore. Per qualcuno sarebbe quella M3 Touring che BMW all’epoca si rifiutava di costruire. Vanta anche un body kit impressionante: paraurti anteriore, parafanghi M con prese d’aria, minigonne laterali e specchietti esterni sono stati presi in prestito dalla vera M3. Il tocco finale è il cofano in fibra di carbonio con (addirittura) lo stemma Ferrari e i cerchi Volk TE37SL da 19 pollici.

L’interno è altrettanto sportivo, con sedili Recaro Sportster regolabili elettricamente, volante M3 e rivestimenti in Alcantara M Performance sul cruscotto e sulle cuffie del cambio, un manuale a sei marce Nissan abbinato tramite adattatore.

La follia ha un prezzo (e qualche difetto). Il V8 non è catalizzato (lo scarico è un M3 E90 privo di catalizzatori), il che significa che potrebbe non soddisfare le normative sulle emissioni in molti Stati. Inoltre, il venditore segnala diversi graffi, crepe e ammaccature. Diverse spie luminose sono accese perché i moduli di controllo necessitano di essere ricodificati. Così, nell’abitacolo, risulta inclusa nel prezzo l’atmosfera natalizia.

Nonostante il chilometraggio elevato di oltre 230.000 km e i difetti, l’asta online su Cars & Bids si attesta a oltre 16.000 dollari a tre giorni dalla fine. È vero, si ottiene un motore Maserati a un prezzo irrisorio, ma una GranTurismo originale dell’epoca è disponibile già a circa 30.000. E senza spie che lampeggiano.