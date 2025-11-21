BMW Z3 James Bond Edition, prezzo “ridicolo” per uno dei 100 esemplari

Quando si parla di auto di James Bond, la mente corre immediatamente alle lussuose e gadgetate Aston Martin. Ma la storia del cinema, in realtà, fece anche una BMW Z3 nel 1995 con il film Golden Eye, diventando la prima auto ad essere presentata al pubblico in un blockbuster di 007.

Per commemorare questo storico placement cinematografico, la BMW lanciò la rarissima Z3 James Bond Edition. Inizialmente, la casa automobilistica annunciò che ne avrebbe costruite solo 50. Tuttavia, il sold out avvenuto nel giro di pochi giorni costrinse la BMW ad aumentare la produzione a 100 esemplari.

Una di queste rarità, la numero 66 su 100, è ora pronta per essere battuta all’asta della collezione di auto da film di Bonhams alla fine di questo mese (il 28 novembre).

Questa BMW Z3 James Bond Edition è un vero gioiello per i collezionisti, sfoggiando la verniciatura in Atlantic Blue Metallic e interni in pelle Saddle. È completa di marchio 007, targhette numerate e finiture commemorative speciali. L’esemplare in questione è in condizioni perfette, avendo percorso solamente 13mila chilometri.

Per chi cerca l’autenticità totale, il veicolo è fornito con il suo kit telefonico originale, un fascicolo sulla storia dell’auto e la documentazione precedente. Nonostante si tratti di un ritrovamento estremamente raro e di un pezzo di storia del franchise di 007, la sua valutazione è sorprendentemente (e stranamente) bassa. La stima per la BMW Z3 James Bond Edition del 1996 è compresa tra soli 23.000 e 35.000 dollari. Meno di quanto costi un SUV compatto di fascia media. Un affare, forse, per chi non vuole rinunciare al fascino vintage di un’auto da spia.

Se la Z3 non è abbastanza “wow” per i vostri gusti, l’asta Bonhams è un vero paradiso per i cinefili del settore automotive. La collezione include numerosi veicoli apparsi sullo schermo in Fast and Furious, tra cui una Mitsubishi Lancer Evolution VII turbo del 2001 guidata dal compianto Paul Walker in 2 Fast 2 Furious e una minacciosa Dodge Charger del 1970 apparsa in Fast and Furious 7. Non mancano poi le star soliste, come l’amata Ford Mustang Mach 1 del 1969 di John Wick e l’iconica Ford LTD Crown Victory del 1987 vista in Men in Black 2.