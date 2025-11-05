BMW iX4, il nuovo SUV Coupé sacrifica lo spazio per la testa

BMW, dopo aver svelato la prima gemma della sua nuova era Neue Klasse, la iX3 completamente elettrica, è già pronta a svelare il prossimo capitolo. Uno dei prossimi attori in scena sarà la versione più elegante della iX3, la iX4. Le spie hanno immortalato per la prima volta il SUV coupé in fase di test, e le prime impressioni confermano una verità forse dolorosa. Se vogliamo, in tutti i sensi.

Advertisement

Come la BMW X4 a combustione che l’ha preceduta, la iX4 sarà essenzialmente una iX3 con un posteriore radicalmente rivisto. Invece del portellone posteriore verticale che massimizza lo spazio di carico e l’utilità della iX3, la iX4 sfoggerà una linea del tetto che si assottiglia dolcemente, sacrificando gli spazi per lo stile.

Advertisement

Stavolta, però, sembra che lo stile crossover-coupé sia ancora più esasperato rispetto alla precedente X4 G20. La domanda che tormenta gli ingegneri è se la linea del tetto più bassa sia tecnicamente possibile grazie alla batteria che abbassa il pavimento, oppure se BMW stia semplicemente rinunciando allo spazio per la testa dei passeggeri posteriori in nome dell’estetica.

La iX4 adotterà la griglia larga ma bassa della Neue Klasse. Niente giganteschi e sfortunati spazi a “doppio rene” che hanno caratterizzato le recenti tendenze BMW (e che la X4 originale aveva schivato). Sotto il cofano, anzi il pavimento, non ci saranno sorprese. La iX4 arriverà quasi certamente con lo stesso comparto motore della iX3. Si parla della specifica 50 xDrive, con un pacco batterie per 640 km di autonomia e due motori elettrici che erogano una potenza combinata di 463 cavalli.

Un dettaglio paradossale è la chiara intenzione di BMW di consentire il traino anche con la versione elettrica. Il prototipo, infatti, monta un vistoso gancio di traino, con tanto di connettore a quattro punti, un accessorio che fa sorridere su un SUV che, per il suo design affusolato, sembra destinato a non trasportare nulla oltre il necessario. La BMW iX4 debutterà nel corso del 2026, offrendo un’alternativa elettrica alla praticità della iX3.