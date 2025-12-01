Opel Mokka GSE porta tutta l’emozione del rally alle leggendarie iniziali del “Blitz”

Gli appassionati di motorsport hanno recentemente festeggiato il lancio dell’ADAC Opel GSE Rally Cup, uno dei principali campionati rally dedicati ai veicoli elettrici. Protagonista indiscussa è la Opel Mokka GSE Rally, prima vettura realizzata secondo il nuovo regolamento eRally5 FIA. Con i suoi 281 CV, questa Mokka promette prestazioni emozionanti sulle prove speciali in sei paesi europei. Pur mantenendo caratteristiche simili alla versione stradale, la GSE Rally sprigiona tutto il suo potenziale sportivo, consolidando il legame storico di Opel con il motorsport e aprendo la strada a versioni più dinamiche e performanti dei suoi modelli.

Opel Mokka GSE si unisce a questo gruppo d’élite, rappresentando questa sigla anche nel mondo dei rally

La storia di Opel è costellata di acronimi diventati sinonimo di prestazioni, emozioni e piacere di guida. Acronimi come GSE, leggendari negli anni ’70 con veicoli come la Opel Commodore GSE e negli anni ’80 con la Opel Monza GSE, tornano oggi con le versioni elettrificate più radicali della gamma. Negli anni ’80 e ’90, la GSi ha prestato il nome a versioni memorabili della Opel Kadett, della Manta e della Corsa, mentre OPC ha portato avanti questo spirito fino a tempi molto recenti.

Le lettere GSE accendono l’immaginazione degli appassionati di auto. Storicamente, stanno per Grand Sport Einspritzung, o Grand Sport Injection. Con queste iniziali, Opel distingueva le versioni più sportive e performanti della sua gamma. Oggi, lo storico acronimo GSE ritorna per adattare questo impegno per il piacere di guida a una nuova era: la transizione energetica. Con il suo nuovo significato di Grand Sport Electric, rende omaggio a una tradizione unica e la applica a una gamma di auto ad alte prestazioni dotate di tecnologie elettrificate progettate per il puro piacere di guida.

L’Opel Mokka GSE è uno dei migliori esempi di questa filosofia. Con 207 kW (281 CV) e 345 Nm di coppia, porta l’essenza del rally su strada con prestazioni molto simili alla versione da competizione, e non è un caso: è il modello di serie completamente elettrico più veloce di Opel fino ad oggi.

Al volante, l’emozione è garantita. Opel Mokka GSE può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi e raggiungere una velocità massima di 200 km/h. La sua sofisticata tecnologia, ispirata al prototipo da rally, contribuisce anche alle sue prestazioni eccezionali. Ad esempio, Mokka GSE è dotata di un differenziale autobloccante multidisco Torsen, di un telaio appositamente progettato e di nuovi ammortizzatori idraulici, tutti derivati ​​dalla vettura da corsa che gareggerà nell’ADAC Opel GSE Rally Cup.