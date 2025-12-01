DS 3, N°4 e DS 7: arriva la nuova linea in edizione limitata DS Performance

Dal 2015 DS Automobiles ha messo a frutto l’esperienza maturata in Formula E, sviluppando competenze tecniche che oggi trovano piena espressione nella nuova linea DS Performance in edizione limitata. Dal 1° dicembre sono aperti gli ordini per questa versione esclusiva, proposta su DS 3, DS N 4 e DS 7. Rispetto all’allestimento Pallas, offre dotazioni superiori e condizioni di leasing particolarmente competitive. A partire da gennaio 2026, sarà inoltre possibile vederla esposta e provarla nei DS Store francesi. La linea DS Performance esalta il savoir-faire del marchio, con un design incisivo dentro e fuori, arricchito da materiali pregiati come l’Alcantara e da finiture distintive che uniscono eleganza, sportività e cura artigianale.

Advertisement

DS Performance in edizione limitata rende omaggio al design distintivo della nuova monoposto di Formula E

Xavier Peugeot, CEO di DS Automobiles ha dichiarato: “La Linea DS Performance è ispirata alla livrea distintiva della nostra monoposto DS E-Tense FE25 di Formula E, questa edizione limitata riflette il nostro desiderio di portare su strada la raffinatezza e la passione che ci hanno guidato sui circuiti negli ultimi 10 anni. Le prestazioni al centro dell’eccellenza”.

Inoltre, DS Automobiles, pioniere nell’integrazione di ChatGPT dall’inizio del 2024, compie un nuovo passo avanti con lo sviluppo del riconoscimento vocale integrato in DS IRIS System, ora arricchito dalla funzione Ultime notizie ; quest’ultima consente all’intelligenza artificiale di rispondere istantaneamente alle domande con risposte ponderate su argomenti di attualità, che si tratti di cultura, sport o eventi internazionali. Questa nuova funzionalità sarà disponibile a partire da dicembre su tutte le gamme DS 3, N°4 e DS 7 già dotate di riconoscimento vocale naturale con ChatGPT integrato.

Advertisement

La gamma DS beneficia di tecnologie derivate dalle corse, in particolare nell’ottimizzazione dei propulsori E-TENSE e dei sistemi ibridi plug-in ispirati alla Formula E, incentrati sull’efficienza energetica. Allo stesso tempo, la linea Limited Edition DS Performance conferisce a DS 3, N°4 e DS 7 un design distintivo ed esclusivo, ispirato alla livrea della DS E-TENSE FE25. Questa edizione esclusiva si distingue per i dettagli in oro satinato e nero lucido applicati a diverse parti (stemma, scritte, calotte degli specchietti, coprimozzi, cerchi ecc.) a seconda del modello, sottolineandone il carattere elegante e deciso.

Gli interni, rivestiti in Alcantara abbinato ad altri dettagli esclusivi, incarnano la combinazione di raffinatezza, comfort e tecnologia, una firma di DS Automobiles. Il suo aspetto dinamico è evidente a prima vista: l’esclusiva finitura sul montante posteriore riprende il motivo nero e oro della monoposto di Formula E, confermando il legame con le competizioni. Sul cofano, il badge specifico “DS Performance Line” ne evidenzia l’identità unica. Le calotte degli specchietti retrovisori in oro satinato, la calandra nera con badge in oro satinato e il tetto nero di serie ne sottolineano l’eleganza. Nella parte posteriore, la scritta “3” in oro satinato sul portellone completa questa firma distintiva.

Advertisement

Questa edizione limitata offre una dotazione particolarmente ricca, che comprende sensori di parcheggio anteriori e posteriori con sistema 360 VISION e monitoraggio dell’angolo cieco, cerchi in lega OSLO da 17″ in finitura nera con dettagli dorati, sedili in tessuto Mithy abbinati all’Alcantara e interni valorizzati da cuciture esclusive su cruscotto e pannelli porta. Non mancano i sedili anteriori riscaldati, il badge dedicato “DS Performance Line” sul cruscotto e lo specchietto retrovisore interno elettrocromico senza cornice, elementi che rendono l’abitacolo ancora più moderno e raffinato.

Il modello N°4 introduce un frontale scenografico ispirato alla concept car DS E-Tense Performance, con linee fluide e una silhouette atletica che esprimono un carattere moderno e audace. Nella versione DS Performance Line, questo stile si arricchisce di dettagli esclusivi come il badge dedicato sul cofano, le calotte dei retrovisori in oro satinato e un montante posteriore decorato con il motivo della monoposto di Formula E. Anche il posteriore richiama l’esclusività della serie con inserti in oro satinato, mentre l’abitacolo, rifinito con sedili e superfici in Alcantara e la scritta “DS PERFORMANCE Line” sulla plancia, crea un ambiente sportivo e raffinato. La DS Performance Line N°4 Limited Edition offre diverse motorizzazioni, tra cui l’elettrica E-Tense da 213 CV con un’autonomia fino a 450 km WLTP, ed è disponibile in una gamma di sei eleganti colori.

Advertisement

DS 7 è un SUV elegante e imponente, pensato per affrontare i lunghi viaggi con stile e massimo comfort. Il suo design raffinato e la tecnologia avanzata creano un equilibrio perfetto tra piacere di guida ed eccellenza tecnica. L’abitacolo, curato in ogni dettaglio, riflette il savoir-faire francese e l’arte del viaggio che caratterizzano DS Automobiles. Nella versione DS Performance Line, il modello esprime ancora più personalità grazie a dettagli ispirati al mondo delle corse, tra cui finiture in oro satinato e richiami esclusivi al badge della serie. Dotato di tecnologie di bordo evolute e di un equipaggiamento completo, DS 7 è disponibile in sei eleganti tonalità.