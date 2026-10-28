Il blasone non fa più classifica: BYD ha superato Ford in Europa

Ford ha appena scoperto cosa significa guardare nello specchietto retrovisore e vedere un marchio cinese che accende gli abbaglianti. Tra gennaio e settembre 2026, infatti, BYD ha immatricolato 283.997 vetture tra Unione Europea, Regno Unito ed EFTA, secondo i dati ACEA. Ford si è fermata a 277.269. Il margine è di 6.728 auto, poco, pochissimo, ma sufficiente per ribaltare una gerarchia che sembrava scolpita nel cemento.

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Più dello scarto conta la direzione di marcia. BYD cresce del 134,6% rispetto ai primi nove mesi del 2025, cioè ha più che raddoppiato i volumi in dodici mesi. Ford perde il 15,2%.

Le colpe di Detroit, certo, non sono tutte di Pechino. La Fiesta è uscita di scena nel 2023, la Focus l’ha seguita nel 2025, due nomi che per decenni hanno parcheggiato sotto casa di mezza Europa, spariti dal listino. Restano Puma e Kuga, più le elettriche Explorer e Capri, ma i SUV e le elettriche non riempiono automaticamente il vuoto lasciato da chi faceva i numeri veri. Anche prezzi, concorrenza e domanda in cambiamento hanno la loro parte, sarebbe disonesto negarlo.

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BYD, intanto, ha capito che non tutti vogliono la spina a tempo pieno. Accanto alle elettriche pure, la casa cinese spinge gli ibridi plug-in DM-i, come il SUV Seal U, per chi vuole spendere meno in carburante senza ossessionarsi con le colonnine.

Ridurre tutto al prezzo sarebbe un errore. BYD sviluppa in casa le batterie e controlla buona parte della filiera, il che significa meno dipendenza da fornitori nella voce di costo più pesante di un’auto elettrica. In più arriva da un mercato interno spietato, che l’ha costretta a rinnovare i modelli a ritmi che i costruttori europei guardano con invidia.

Vendere più di Ford, però, non equivale a guadagnare più di Ford, e sul fronte dei margini europei il verdetto è ancora aperto. Il vantaggio, poi, è sottile: basta un trimestre storto per cambiare di nuovo la classifica. Resta il segnale, e non è piccolo. Il blasone, la rete di concessionari e la nostalgia non bastano più a garantire un posto in graduatoria.