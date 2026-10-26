Volkswagen Group rafforza il proprio ecosistema strategico dei semiconduttori

Volkswagen Group guarda al futuro e punta sulla partnership con NXP Semiconductors, una delle principali aziende al mondo nel campo dei semiconduttori per l’automotive.

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Questo importante accordo è stato annunciato oggi, in vista dell’International Suppliers Fair (IZB), che andrà in scena a Wolfsburg, sede del colosso automobilistico tedesco.

NXP è stata scelta come partner tecnologico strategico e fornirà i propri microcontrollori (MCU) come componente comune della futura architettura zonale per i veicoli software-defined del gruppo Volkswagen.

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L’MCU (Microcontroller Unit, o unità microcontrollore) è un piccolo computer completo integrato su un singolo chip (circuito integrato), progettato per svolgere compiti di controllo specifici nei sistemi embedded (incorporati). A differenza di un normale microprocessore, racchiude nello stesso silicio tutti gli elementi essenziali per funzionare in autonomia e non ha bisogno di un sistema operativo complesso.

L’utilizzo comune degli MCU S32K5 di NXP riduce la complessità e consente un’implementazione scalabile tra i diversi marchi automobilistici della galassia Volkswagen, assecondando al meglio le necessità specifiche dei modelli dei vari segmenti che coprono la sua offerta.

La prima vettura del gruppo tedesco dotata della nuova architettura prenderà la via del mercato nel 2027. Come ben sapete, i veicoli moderni sono pieni zeppi di funzioni digitali, che potrebbero crescere ulteriormente nel giro di pochi anni.

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La gestione con unità di controllo elettroniche (ECU) separate aumenta la complessità. I microcontrollori S32K5 di NXP consentono di integrare funzioni che in precedenza richiedevano chip e unità di controllo elettroniche separati, riducendo così l’articolazione dell’hardware, con un’architettura che consente funzionalità ed esperienze specifiche per ciascun marchio della galassia Volkswagen.

Tutto questo con gli occhi puntati alla futura generazione di veicoli. Parliamo di auto che si spingono avanti in termini di innovazione, richiedendo piattaforme di gestione sempre più evolute e sofisticate, da gestire con moduli capaci di assicurare la massima efficienza e il livello più alto di ottimizzazione.