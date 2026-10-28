Pick-up elettrico economico? Basta segare in due una vecchia BMW i3

Un ex ingegnere della Lockheed ha preso una “vecchia” BMW i3, l’ha segata dietro i sedili e ha deciso che il pick-up elettrico low cost non andava più aspettato.

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Lui è Michael Pick, ingegnere americano e YouTuber, stufo di vedere lo Slate Truck promesso a ogni angolo (negli States, chiaramente) e mai davvero in strada. Così ha comprato all’asta una i3 REx del 2017, con parecchi chilometri sul groppone, senza nemmeno averla vista dal vivo. Costo circa 5.400 euro.

Il problema è che la i3 non è una macchina qualunque. La carrozzeria è in fibra di carbonio, appoggiata su un telaio in alluminio: roba rarissima per un’auto di serie, e infatti in Nord America non l’ha voluta quasi nessuno. Tagliare un materiale del genere per farci un cassone ha il sapore dell’eresia. Pick l’ha fatto lo stesso, eliminando la parte posteriore e il tetto e collegando tutto con un nuovo telaio in acciaio.

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Il cassone è di compensato, rivestito con resina epossidica e poi con una finitura tipo bedliner. Sigillante ovunque per tenere fuori l’acqua, e struttura rimovibile per poter accedere al motore. Le parti di carbonio rimaste a vista sono state protette con epossidica, perché il carbonio grezzo, lasciato a sé stesso, soffre.

Per non impazzire con la riprogrammazione dell’elettronica BMW, ha conservato più componenti originali possibile, serrature e fanali posteriori compresi. Sono arrivati anche un parabrezza nuovo e un impianto multimediale più generoso dell’originale.

Ora i conti, che sono la parte più impertinente. Il budget iniziale era di 9.300 euro. Il totale finale si è fermato a poco meno di 7.400, veicolo compreso. Lo Slate Truck, il pick-up a due posti sostenuto dal denaro di Jeff Bezos, è annunciato a 23.000 euro (convertendo la cifra dai dollari) e rinuncia a quasi tutto il comfort pur di starci. Il mezzo di Pick costa circa un terzo, e in cambio si tiene sicurezza e dotazioni di una BMW.

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La meccanica resta quella della i3 REx, circa 160 km di autonomia elettrica, che grazie al piccolo motore a benzina come range extender salgono oltre i 550 km complessivi. Sulla capacità di carico del cassone non ci sono numeri. Né si parla di omologazioni: un conto è un video su YouTube, un altro è un libretto di circolazione.