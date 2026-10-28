Hyundai IONIQ 3 vince il Premio Opinion Leader di Auto Europa 2027

La Hyundai IONIQ 3 si è assicurata il Premio Opinion Leader di Auto Europa 2027. Questo importante riconoscimento viene assegnato da una giuria esterna all’Unione Italiana Giornalisti Automotive (UIGA), che organizza il concorso. La commissione è composta da 120 personalità tra industriali, designer, piloti, esperti e appassionati del mondo a quattro ruote.

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I favori di questi specialisti si sono orientati sulla hatchback (berlina a due volumi) 100% elettrica della casa coreana. A lei è stato riconosciuto il merito di aver portato nel segmento B innovazioni di categorie superiori. Ricordiamo che la Hyundai IONIQ 3 interpreta al meglio il linguaggio stilistico Art of Steel, con linee tese e un profilo basso per favorire l’aerodinamica.

Lunga meno di 4.20 metri, la vettura in esame offre un’abitabilità interna paragonabile ad un’auto di segmento più alto (C), grazie anche al pavimento piatto. Questo ha inciso sul giudizio degli Opinion Leader, che hanno composto una delle tre commissioni selezionatrici del Premio Auto Europa. A formare le altre due ci hanno pensato, rispettivamente, i giornalisti UIGA e il pubblico.

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L’obiettivo del riconoscimento è quello di assegnare una “medaglia” alle vetture scelte dalle tre giurie. Quest’anno il Premio Auto Europa è andato alla Renault Clio di sesta generazione. La Giuria Popolare ha orientato le sue preferenze verso la Lancia Gamma, mentre il riconoscimento degli opinion Leader è andato alla Hyundai IONIQ 3.

L’ultimo premio menzionato celebra la forza della vettura elettrica della casa coreana e il suo carattere. Ad assegnarlo ci hanno pensato delle figure di spicco, che riuniscono competenze e prospettive diverse, sotto le comuni note della conoscenza e dalla passione per il mondo dell’auto. Il risultato riempie di gioia i vertici aziendali, che hanno visto bene con questo modello, pensato, sviluppato e prodotto in Europa (nello stabilimento Hyundai Motor Türkiye di İzmit) per i clienti del Vecchio Continente.

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Fra i punti di forza della Hyundai IONIQ 3, oltre alle già citate dimensioni compatte e al grande spazio nell’abitacolo, pure la capacità di carico di 441 litri, le tecnologie intuitive di cui dispone e la buona autonomia, che permette mediamente fino a 497 km di percorrenza. Il tutto in una proposta dal carattere distintivo.

La Hyundai IONIQ 3 rende la mobilità elettrica meno ansiogena e più accessibile. A bordo ci sono delle soluzioni evolute, come il PLEOS Connect, nuovo sistema di infotainment basato su Android Automotive OS, che rende l’interazione con l’auto più naturale.

Sul fronte propulsivo, due sono le configurazioni di batteria disponibili. Quella Standard Range regala un’autonomia fino a 344 km nel ciclo combinato WLTP; la Long Range va molto oltre e si spinge fino a 497 km. Per passare dal 10 all’80% di carica, ci vogliono in condizioni ottimali circa 30 minuti di tempo.