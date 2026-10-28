Rolls-Royce Silver Ghost: 120 anni per la regina

La Rolls-Royce 40/50 H.P., divenuta nota come “Silver Ghost“, spegne le sue prime 120 candeline. Un compleanno importante per l’auto che ha consacrato la reputazione del marchio in termini di eccellenza costruttiva, raffinatezza e affidabilità.

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La creatura dello “Spirito d’Estasi” si è fissata per sempre nel cuore di chi l’ha posseduta e nei racconti personali di chi ne ha vissuto, in qualche modo, la presenza. Elementi, questi, che sono diventati parte integrante della sua storia, al pari dei successi messi a segno nelle prove di resistenza e nelle gare del suo periodo storico.

Impossibile dimenticare, ad esempio, l’impresa compiuta dall’esemplare con telaio 1701 che, nel 1911, durante la “London-Edinburgh Trial”, stabilì record sia in termini di velocità che di efficienza nei consumi. Rolls-Royce Motor Cars non poteva esimersi dal dovere di celebrare degnamente il 120° compleanno della “Silver Ghost”, che si è elevata a simbolo della casa d’oltremanica, identificandosi profondamente con essa ed esprimendo al meglio il suo spirito.

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Il debutto di questa vettura avvenne nel lontano mese di novembre del 1906. A definirne le alchimie ci pensarono l’ingegno di Henry Royce e la visione di Claude Johnson. Sul piano tecnico la Rolls-Royce in esame era un passo avanti rispetto alla concorrenza del tempo.

Foto Rolls-Royce

Con lei si scrisse il primo atto di un processo che portò l’azienda britannica a guadagnare il rango di produttrice delle “migliori auto al mondo“, un titolo custodito per diversi decenni. Ancora oggi quando si parla della casa dello “Spirito d’Estasi” viene spontaneo pensare all’eccellenza assoluta, alla più alta aristocrazia automobilistica.

La “Silver Ghost” occupa un posto speciale nella storia di Rolls-Royce. I suoi successi ingegneristici hanno stabilito standard di raffinatezza, affidabilità ed eccellenza che risulterebbero straordinari anche oggi. Un fatto giustamente evidenziato da Andrew Ball, Head of Corporate Relations and Heritage della casa di Goodwood.

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Quando fu svelata per la prima volta al pubblico, all’Olympia Motor Show di Londra, la Rolls-Royce 40/50 H.P. “Silver Ghost” rappresentava una delle automobili più all’avanguardia della sua epoca. La spinta del modello era affidata a un motore a sei cilindri, caratterizzato da un funzionamento estremamente fluido e da una eccezionale affidabilità.

Questa prestante robustezza era la cartina di tornasole della volontà di Henry Royce di andare oltre i parametri di quel tempo storico. Il suo approccio progettuale fu meticoloso, con la ricerca di un certosino perfezionismo in ogni singolo aspetto della vettura, dalla componentistica meccanica alla qualità della costruzione, dalle performance alla tenuta. Nulla era lasciato al caso, perché questa è la sola ricetta per una solida eccellenza.

L’appellativo “Silver Ghost” derivò da quello assegnato all’esemplare con telaio numero 60551 dal direttore commerciale Claude Johnson, forse per la particolare verniciatura color argento con finiture argentate. Il soprannome divenne così popolare da diventare quello identificativo del modello. Fra i successi sportivi di questa Rolls-Royce vanno segnalati quelli conseguiti al Gran Premio di Spagna e all’Austrian Alpine Trial. Una prova ulteriore della sua eccellenza ingegneristica.

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Quella in esame fu pure la prima vettura del marchio a superare le 100 miglia orarie (circa 160 km/h). La “Silver Ghost” non si è limitata a guadagnare l’appellativo di “miglior automobile al mondo”: ha definito standard di raffinatezza, affidabilità ed eccellenza divenuti, da allora, indissociabili dal nome Rolls-Royce. Tali aspettative sono rimaste immutate per 120 anni e continuano a trovare riscontro nelle vetture realizzate oggi presso la sede di Goodwood.