Renault Clio eletta Auto Europa 2027

La Renault Clio è stata eletta “Auto Europa” 2027. Il prestigioso riconoscimento, assegnato annualmente dall’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive (UIGA), ha premiato la compatta francese che, in questa sesta generazione, segna un’importante evoluzione della specie.

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Presentata a fine 2025, con debutto commerciale all’inizio del 2026, l’utilitaria della “losanga” ha già riscosso un notevole successo commerciale e di critica. La nomina ad “Auto Europa” 2027 ne è la conferma. Questo premio viene assegnato alla vettura prodotta e commercializzata in Europa che si distingue per innovazione, design, qualità e accessibilità.

Comprensibile la gioia dei manager della casa francese, per l’apprezzamento verso il modello, riflesso di una sana visione di mercato. La Renault Clio più recente conferma il suo ruolo centrale nel panorama automobilistico europeo, dove scrive note felici nel segmento di mercato di appartenenza. Si tratta di un modello iconico per il costruttore d’oltralpe, che ha segnato tappe di fondamentale importanza nel suo cammino di vita moderno.

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Da oltre 30 anni, la Renault Clio, nelle sue diverse generazioni, ha saputo ritagliarsi uno spazio fra i modelli chiave del segmento B. Il nuovo step si inserisce felicemente in questo solco. Nella veste più recente, la vettura transalpina continua a distinguersi per l’equilibrio fra design identitario, efficienza, tecnologie intuitive e piacere di guida.

Il premio “Auto Europa” 2027 ribadisce come la compatta francese sia capace di adattarsi ai tempi e di cogliere al meglio l’evoluzione delle esigenze di mobilità dei clienti, mantenendosi fedele al suo DNA. Nel sesto step evolutivo la Renault Clio si propone come una vettura accessibile, efficiente e al passo con i tempi. Il modello si offre con un ventaglio ampio di scelte, per aderire al meglio ai bisogni degli acquirenti.

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Sul fronte propulsivo, nel mercato italiano, tre sono le opzioni possibili per la nuova Renault Clio: E-Tech Full Hybrid 160 CV, che si pone al top di gamma, combinando un motore termico 1.8 litri a 4 cilindri aspirato con due motori elettrici; ECO-G 120 CV (Benzina / GPL), con un 3 cilindri turbo da 1.2 litri; TCe 115 CV (Benzina), sempre con il 3 cilindri turbo da 1.2 litri.

Grazie al ventaglio dell’offerta, ai contenuti tecnologici avanzati e a un’elevata qualità percepita, la Renault Clio di sesta generazione riesce a dare risposte alle varie esigenze degli utenti. Il fatto che si sia collocata al secondo posto nelle vendite a clienti privati in Italia conferma il suo appeal.