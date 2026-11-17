Il celebre e irriverente giornalista Jeremy Clarkson dice di aver passato circa 10 minuti con il fiato corto, seduto su una Tesla Cybercab ad Austin, in Texas, senza un volante, senza un pedale e senza nessuna possibilità di intervenire. Il resto della corsa, a quanto pare, è stato meno drammatico. Sono bastati quei dieci minuti per finire sulla sua colonna del Sunday Times.

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I problemi, nel racconto, sono due. Il primo, la prima vettura ha dato forfait, e un operatore Tesla gli ha fatto sapere dall’altoparlante di prenotarne un’altra. Il secondo è più interessante: il Cybercab si comportava come se fosse confuso, fermandosi dove non doveva, tirando dritto dove avrebbe dovuto fermarsi e, sempre secondo Clarkson, bruciando anche qualche semaforo rosso. Lui l’ha definita una specie di vampata di calore elettronica. Con la differenza che a bordo, per spegnere il caldo, non c’era niente da toccare.

Non è stato un massacro, va detto. Clarkson ammette di apprezzare il coraggio di Musk nel mandare in strada un’auto senza alcun comando di emergenza, e la trova perfino carina. Poi arriva la stoccata: se mai arriverà a Londra, lui resterà fedele a Mr Crikey, il suo tassista di fiducia. Difficile che debba scegliere a breve. Il servizio, per ora, esiste solo ad Austin e in pochissime altre zone, e scommettere su un arrivo europeo a breve sarebbe da incoscienti.

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Chi conosce la storia sa che tra Clarkson e Tesla il feeling non è mai stato idilliaco. Quasi vent’anni fa, a Top Gear, provò la Roadster e raccontò che non manteneva quanto promesso e che si scaricava in fretta. Tesla replicò che la puntata era scritta e che i problemi erano stati enfatizzati o addirittura inventati per spettacolo, e portò la BBC in tribunale. La causa fu respinta: quella di Top Gear era un’opinione, e una malizia non si poteva provare.

Anni dopo, a The Grand Tour, Clarkson tornò su una Tesla dopo dieci anni e ci mise sopra una battuta: un drappello di avvocati a bordo, con il compito di riformulare ogni sua frase in un “legalese” ipertrofico.

Le auto a guida autonoma sono statisticamente più sicure di chi guida a mano, e questo è vero. Gli umani guidano ovunque, ogni giorno, mentre i robotaxi vivono in aree delimitate e controllate. Aver superato qualche terreno complicato non dimostra che sappiano fare tutto ciò che facciamo noi.

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Per Clarkson il banco di prova è la Death Road boliviana, dove nel 2009 lui, Hammond e May arrivarono con tre fuoristrada di seconda mano e un’ansia vera. La sua sfida l’ha lanciata con la solita eleganza: quando un’auto senza guidatore ci passerà, ne comprerà una.