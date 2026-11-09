Mercedes regala una spettacolare SL 55 alla campionessa delle WTA Finals

Il secondo classificato non riceve niente. Alle WTA Finals di Indian Wells chi arriva in fondo e perde la finale può consolarsi con l’applauso, mentre la vincitrice del singolare riparte al volante di una Mercedes-AMG SL 55 4Matic+ che nessun altro al mondo potrà ordinare.

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L’esemplare è nato dal programma Manufaktur “Made to Measure”, il reparto in cui AMG comincia a cucire abiti. La consegna delle chiavi è fissata per il 15 novembre 2026, durante la cerimonia di premiazione.

Fuori, la roadster indossa un Ultraviolet ripreso pari pari dalla livrea della WTA, calzato su cerchi forgiati AMG a razze incrociate da 21 pollici. Dentro, pelle Nappa Bianco Cristallo, inserti in fibra di carbonio, battitacco personalizzati e cuscini poggiatesta ricamati. Sul tutto, una targhetta con il nome della campionessa.

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Sotto la pelle non cambia nulla. Trazione integrale 4Matic+ e prestazioni AMG arrivano dalla SL 55 di serie, l’intervento della Manufaktur è puramente estetico. Chi sperava in un motore speciale per la regina del torneo resterà con le pagelle dei cavalli già note. D’altra parte, per un’auto che ha la fortuna di avere un nome e cognome sulla targhetta, la scheda tecnica è l’ultimo dei problemi.

Christina Schenck, vicepresidente di Mercedes-Benz AG, parla di un’auto unica come il percorso verso la vetta, pensata perché a ogni salita a bordo la campionessa senta un “Benvenuta a casa”. Sarah Swanson, di WTA Ventures, la definisce un modo ideale per chiudere la prima stagione con Mercedes come Premier Partner ed Exclusive Automobile Partner del circuito, iniziata a gennaio 2026. Il Mercedes-Benz Signature Court e i programmi per i tifosi sono già in archivio. La ciliegina ha un V8 sotto il cofano.

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Le vincitrici del doppio, invece, ricevono un leasing gratuito di 12 mesi su una Mercedes a scelta della gamma. Un bel gesto, certo, ma tra un contratto in scadenza e una roadster con il proprio nome ricamato la differenza si nota anche senza cronometro.