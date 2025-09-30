Google Maps, una funzione che non conosce quasi nessuno per viaggiare decisamente meglio

A volte la tecnologia ci sorprende non per quello che inventa di nuovo, ma per ciò che era lì sotto i nostri occhi e non avevamo mai notato. È il caso di un TikToker che, a 30 anni suonati, ha scoperto per puro caso una funzione di Google Maps nascosta nel sistema di infotainment della sua auto. Forse non molti sono a conoscenza di questo “tocco” magico (compreso chi sta scrivendo). Per questo motivo, è bene diffondere il verbo.

Advertisement

La scoperta potrebbe essere banale, all’apparenza, ma ha il potere di semplificare davvero la vita a chi guida, specie in viaggi lunghi o complessi. Chiunque abbia usato Google Maps durante un viaggio sa bene quanto possa essere stressante tentare di zoomare e ridurre la mappa mentre si è al volante, magari per controllare la meta successiva o la direzione generale del nostro tragitto. Una distrazione di pochi secondi che può trasformarsi in un rischio inutile.

Advertisement

Qui entra in gioco il “trucco verde”: basta scorrere (sfiorare verso il basso) con il dito sulla casella verde delle indicazioni, quella che compare in alto e che “racconta” l’itinerario una volta avviato il navigatore, per visualizzare in sequenza tutte le direzioni (e le variazioni) del percorso. Niente più giocoleria digitale sul touchscreen, niente più occhi che vagano alla ricerca della svolta successiva. Il sistema ti mostra ordinatamente i passaggi da affrontare.

L’aspetto curioso è che questa funzione di Google Maps non è affatto nuova. È sempre stata lì, ignorata dalla maggior parte degli automobilisti, probabilmente nascosta dietro all’abitudine di interagire solo con la mappa. Eppure, una volta provata, ci si chiede come si sia potuto farne a meno.

Advertisement

Il creatore del video, con un misto di autoironia e frustrazione, ha ammesso di aver impiegato tre decenni per scovarla, ma ora spera che il suo “hack” diventi virale e aiuti altri automobilisti a evitare il panico da navigatore. La funzione, paradossalmente, può salvare più viaggi di quanto non farebbe l’ennesimo aggiornamento grafico o la voce artificiale con accento perfetto.