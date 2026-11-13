Gli americani e il pisolino al volante: ennesima Tesla fermata con FSD attivo e guidatore che dorme

Occhi chiusi, mani staccate dal volante, traffico dell’ora di punta sulla Highway 417 di Ottawa. La Tesla Model Y di cui parliamo (indovinate un po’) stava guidando da sola. L’agente si è avvicinato, ha girato il video con la bodycam, e solo dopo ha fermato il veicolo. Careless driving (guida pericolosa potremmo dire), 490 dollari canadesi e sei punti sulla patente.

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È il quinto caso in Canada dall’inizio dell’anno in cui la polizia ha reso pubblica una foto o un video di un guidatore addormentato a bordo di una Tesla. È la conseguenza diretta di un sistema di guida assistita che funziona abbastanza bene da far dimenticare che esiste.

Il meccanismo è noto, studiato da decenni in aviazione: si chiama automation complacency. Quando un sistema fa il novantanove per cento del lavoro correttamente, l’essere umano smette di controllarlo. Tesla ha scelto di venderci un prodotto che si chiama “Full Self-Driving.”

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In British Columbia il 2026 è stato un anno prolifico. A marzo, una donna sulla Trans-Canada ha detto di essersi “persa nei pensieri”, la polizia ha detto che dormiva. A luglio, un guidatore con occhiali da sole grandi e due bambini in auto ha percorso il tratto di montagna tra Golden e Revelstoke con gli occhi chiusi. Ad agosto, altri due fermi su Highway 1. Nel 2020, in Alberta, un automobilista è stato incriminato penalmente per guida pericolosa: viaggiava a 150 km/h in Autopilot, addormentato.

Il problema del sistema di monitoraggio Tesla non è che non esiste, è che è troppo facile da ingannare. La telecamera abitacolo, attiva dall’FSD v12.4, monitora la posizione della testa, non l’apertura degli occhi. Gli occhiali da sole sono esplicitamente ammessi. Quando le mani non ci sono, basta una lieve pressione al bordo del volante per tacitare il sistema, pressione che una mano che dorme può esercitare passivamente.

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Le sanzioni interne non aiutano: cinque “strikeout” sospendono FSD per una settimana, ma ogni infrazione viene cancellata dopo tre giorni e mezzo. Nel dicembre 2025, Musk ha annunciato che FSD v14.2.1 avrebbe permesso di scrivere messaggi “in base al contesto del traffico circostante”. Quando il sistema rileva sonnolenza, l’alert recita: Drowsiness detected. Stay focused with FSD.

A Ottawa, l’agente ha dovuto affiancarsi alla Model Y in corsia per fermarla. La telecamera Tesla era a trenta centimetri da un volto con gli occhi chiusi. Non aveva fermato nulla.