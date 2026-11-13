Nissan Qashqai celebra 20 anni di innovazione

Ogni casa automobilistica festeggia dei compleanni per i propri modelli, ma alcune ricorrenze anagrafiche hanno più valore di altre. Il 20° anniversario della Nissan Qashqai rientra nel gruppo. Questa vettura ha regalato grandi gioie commerciali alla casa giapponese, incontrando i favori del pubblico sin dal momento del lancio, avvenuto alla fine del 2006, al Salone dell’Auto di Parigi.

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Considerata la pioniera della categoria dei crossover in Europa, la Nissan Qashqai ha un valore altamente simbolico. La sua natura ne fa una specie di ibrido reale tra una berlina di medie dimensioni e un SUV tradizionale. Il nome del modello deriva da una tribù nomade dell’Iran meridionale e mette in risalto la sua natura di mezzo capace di assecondare al meglio un movimento continuo ed anche lo spirito d’avventura.

Nissan Qashqai

La Nissan Qashqai fu il risultato di una scommessa, sulla quale la stampa e diversi esperti non avrebbero puntato un solo euro. Molto forte lo scetticismo iniziale attorno al modello, legato a dubbi sull’appetibilità di mercato di un’auto con posizione di guida rialzata e l’aspetto robusto di un fuoristrada, ma con dimensioni e maneggevolezza da berlina. La storia ha mostrato l’inconsistenza di queste perplessità e la correttezza della visione della casa madre, che seppe spingersi oltre i reticoli delle convenzioni.

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La Nissan Qashqai, con il suo successo di mercato, produsse un vero e proprio terremoto commerciale nel Vecchio Continente. Di fatto ha creato il segmento dei crossover, spingendo quasi tutti gli altri costruttori ad averne uno in listino. Nelle tre generazioni in cui ha preso forma, la vettura giapponese è stata venduta in oltre 4,1 milioni di esemplari sulla piazza europea. A questa cifra vanno aggiunte le 500 mila unità finite in altri mercati.

Le cifre prima esposte danno al successo del modello una conferma empirica di straordinaria forza, che non ha bisogno di altri elementi narrativi. Oggi la Nissan Qashqai è commercializzata in oltre 100 paesi, dall’Australia allo Zimbabwe, ed ha ricevuto più di 110 premi internazionali, tra cui oltre 20 riconoscimenti “Car of the Year”.

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Molto interesse, nel Vecchio Continente, ha suscitato la motorizzazione ibrida e-POWER, che offre un’esperienza di guida elettrificata, senza necessità di ricarica. In questa veste il modello ha intercettato quasi 250.000 clienti europei. Per celebrare il 20° compleanno della Nissan Qashqai, il costruttore del Sol Levante ha pensato a una speciale livrea ispirata agli anni 2000.

Nissan Qashqai

Altro atto di gratitudine verso il modello è il Qashqai Heritage Collection, un archivio digitale dedicato alla storia del suo design e della sua innovazione. Come già scritto, la Nissan Qashqai unisce la posizione di guida rialzata e la sicurezza percepita di un SUV con l’efficienza, le dimensioni e la praticità di una berlina compatta. Questi sono stati i suoi punti di forza.

Non è esagerato vedere la Qashqai come un’auto che ha cambiato il mercato, perché si tratta della pura verità. Nei primi anni 2000, gli automobilisti sceglievano principalmente tra berline compatte, station wagon, monovolume o SUV tradizionali. I team Nissan in Europa compresero però che, per conquistare nuovi clienti, era necessario osare e differenziarsi.

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Così, invece di aggiornare il modello Almera, decisero di sviluppare una nuova tipologia di veicolo capace di combinare le migliori caratteristiche di diverse categorie. Nacque un’auto inedita, alternativa alle tradizionali familiari europee: la Nissan Qashqai.

Con questa vettura i clienti potevano finalmente godere di una maggiore visibilità senza i compromessi e la complessità di un fuoristrada, mantenendo dimensioni, costi di acquisto e di gestione comparabili a quelli di una tradizionale berlina. Con la Nissan Qashqai è nato un segmento che prima non esisteva e che oggi vale oltre 4 milioni di unità all’anno. Notevole il suo apporto alle casse del marchio giapponese, durante il ciclo di vendita delle tre generazioni del modello.

In Italia, dal lancio a oggi, sono stati venduti 318 mila esemplari di Nissan Qashqai: numeri molto importanti, anche questi. Il modello si conferma come quello di punta della gamma Nissan, con volumi commerciali in continua crescita.

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Fonte | Nissan Official