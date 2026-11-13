Rimac chiude il capitolo Nevera con soli 71 esemplari: è Bugatti il vero colpaccio

Sono 71 le Rimac Nevera vendute al mondo, contro le 150 che il costruttore croato aveva annunciato come obiettivo originale. Tra gli esemplari venduti, venti Nevera R si aggiungono al conto totale, molto meno di quanto pianificato per la sola versione base. Erano 190 quelle previste insieme alla versione ad alte prestazioni. Un flop commerciale? Si farebbe presto a dirlo, ma è tutto molto più complicato.

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Mate Rimac, che di auto elettriche da record se ne intende, non sembra perderci il sonno e ha delle buone ragioni. Il programma Nevera ha finanziato, reso possibile e giustificato cose molto più grandi di settantuno esemplari: la nuova fabbrica del gruppo e, soprattutto, la Bugatti Tourbillon. Senza la Nevera, il sistema ibrido plug-in della Tourbillon probabilmente non esisterebbe, almeno non con la stessa maturità tecnologica.

Chi compra una Bugatti da due milioni di euro ha tutto il diritto di sapere che parte del DNA sotto il cofano arriva da un garage croato che dodici anni fa costruiva kit di conversione elettrica per Porsche 911.

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Nel frattempo Rimac non si è limitata a vendere know-how ai francesi di Molsheim. L’altra faccia del business si chiama Rimac Technology, e il suo cliente più noto è BMW. Il costruttore bavarese utilizza accumulatori ad alta tensione assemblati dalla società croata su diversi modelli, compresa la i7 M70 xDrive, 671 cavalli, 1.015 Nm di coppia, che salgono a 1.100 in overboost, e 3,8 secondi per coprire lo scatto 0-100.

Il pacco batteria firmato Rimac per la i7 porta una capacità netta di 112,4 kWh con un incremento di densità energetica del 20 percento rispetto alla soluzione precedente.

Poi ci sono i numeri della Nevera R, che vale la pena ricordare. Quattro motori, oltre 2.100 cavalli complessivi, 1,72 secondi da 0 a 100 km/h e 431,45 km/h di velocità massima, record mondiale per una produzione di serie elettrica. Il quarto di miglio in 7,9 secondi, meglio sia della Czinger 21C che della Koenigsegg Jesko.

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Rimac ha costruito la Nevera per dimostrare che sapeva farlo. L’ha dimostrato ampiamente. Adesso vende la tecnologia a chi costruisce berliner da 325.000 euro e hypercar da due milioni. Non è definibile “fallire”.