Tesla, decine di proprietari rischiano il carcere per uno “sblocco” fai-da-te della guida autonoma

Si parla, fino ad ora, di ottanta proprietari di Tesla e un’unica colpa: aver voluto più guida autonoma di quella concessa dalla legge. Succede in Corea del Sud, dove la polizia di Seoul ha messo sotto inchiesta gli automobilisti che avevano attivato manualmente ciò che l’omologazione teneva spento.

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Il copione è noto. Elon Musk, che ha appena confermato la fine della produzione del Cybertruck, torna al centro delle polemiche e, ancora una volta, il motivo è il sistema di guida autonoma. In Europa Tesla ha già fatto retromarcia, cambiando il nome della funzione per evitare grane. In Corea la grana è arrivata lo stesso, e stavolta a pagarla sono i clienti.

La storia parte dal Ministero dei Trasporti sudcoreano, che dopo una segnalazione ha chiesto di indagare sui dispositivi esterni capaci di rimaneggiare la configurazione delle auto. Gadget che permettevano di riscrivere i dati di immatricolazione dei veicoli e di sbloccare una funzione disattivata di default dalle norme locali.

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Gli investigatori hanno ricostruito anche la filiera: c’è chi ha comprato i dispositivi in Cina, chi in Europa e chi se l’è costruito in casa. Uno degli indagati ha sviluppato il suo partendo da informazioni tecniche estratte dall’elettronica e dal codice delle vetture.

Il resto è andato avanti sui forum online. Lì i proprietari Tesla si scambiavano istruzioni per attivare il sistema e, dettaglio che pesa, consigli su come non lasciare tracce nell’auto.

In Corea del Sud la guida autonoma è ammessa su Model S, Model X e Cybertruck, che hanno superato gli standard di sicurezza richiesti. Restano fuori Model 3 e Model Y prodotte in Cina, cioè il grosso dei volumi: delle 238.968 Tesla immatricolate nel Paese, oltre 183.000 sono questi due modelli. Più di tre su quattro, quindi, nate senza il permesso di fare ciò che il loro marchio promette da anni.

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Per chi ha armeggiato con i sistemi, il conto potrebbe superare i 13.000 euro di sanzione, oppure arrivare fino a due anni di reclusione. Sarà la Procura a decidere. Intanto chi guida una Tesla a Seoul ci penserà due volte prima di fare il fai-da-te con l’elettronica di bordo.

Per Tesla è l’ennesima battuta d’arresto su quello che dovrebbe essere il suo fiore all’occhiello. Un sistema così discusso che c’è chi rischia la galera pur di averlo.