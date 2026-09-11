Tesla, automobilisti sorpresi a dormire mentre l’auto continua a viaggiare

Circa 50 video di persone apparentemente addormentate al volante di auto Tesla in movimento, con attivo i sistemi di guida autonoma, hanno spinto il deputato democratico Raja Krishnamoorthi a chiedere un intervento delle autorità americane. I filmati, raccolti da NBC News e in 17 casi pubblicati nel 2026, mostrano situazioni nelle quali sarebbero attivi Autopilot o Full Self-Driving. Non rappresentano altrettanti episodi accertati dalle autorità, ma hanno sollevato nuove domande sull’efficacia dei controlli dei sistemi di sicurezza per questa tecnologia.

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Tesla, video di conducenti apparentemente addormentati spingono gli Stati Uniti a intervenire

Nella lettera indirizzata al segretario ai Trasporti Sean Duffy, il parlamentare dell’Illinois chiede alla NHTSA di spiegare quali verifiche abbia condotto sui sistemi Tesla. Vuole sapere, in particolare, come reagiscano quando la telecamera interna non riesce a osservare correttamente il conducente o quando qualcuno tenta deliberatamente di ostacolarne il funzionamento. La richiesta prevede una risposta scritta entro il 30 settembre.

La telecamera nell’abitacolo serve a verificare che chi guida continui a seguire attentamente la strada, affiancando i controlli basati sull’interazione con il volante, pronti ad intervenire in caso di necessità. Krishnamoorthi domanda se siano state esaminate anche condizioni che ne rendono più difficile il compito, come la visuale ostruita o l’uso di accessori, come cappelli oppure occhiali da sole, che nascondono parte del volto. Il punto è capire quanto il sistema riesca a prevenire un utilizzo scorretto anche quando il conducente cerca intenzionalmente di aggirarlo.

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In qualunque sitazione, Autopilot e FSD Supervised richiedono una persona attenta e pronta a intervenire in qualsiasi momento. Anche Tesla lo specifica nelle istruzioni dei propri sistemi. La funzione Full Self-Driving non autorizza quindi a dormire o a dedicarsi ad altre attività mentre l’automobile è in movimento.

Il precedente più rilevante risale al 2023, quando un richiamo su circa due milioni di Tesla negli Stati Uniti introdusse modifiche destinate a rafforzare la supervisione durante l’impiego del sistema Autopilot. Già prima, Consumer Reports aveva dimostrato in una prova svolta in un’area chiusa che era possibile ingannare i controlli allora presenti, facendo procedere una vettura senza nessuno sul sedile di guida.

Krishnamoorthi chiede quindi alla NHTSA di verificare come reagiscono i sistemi Tesla quando il conducente smette di seguire la strada, si addormenta o tenta di aggirare i controlli dell’attenzione. Il parlamentare vuole capire se le verifiche dell’agenzia abbiano considerato anche queste situazioni e se le misure adottate siano sufficienti a impedire che l’auto continui a viaggiare senza la supervisione richiesta.