Tesla Model S con 3 milioni di chilometri: qual è stato (finora) il conto dal meccanico

Settantacinque giri della Terra per questa elettrica decisamente “resistente”, almeno, a patto che vogliate spendere un bel po’. Hansjörg von Gemmingen-Hornberg, automobilista tedesco, ha tagliato il traguardo con la sua Tesla Model S del 2013 e ha postato la foto su X.

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Questa, però, non è decisamente una favola. Quella Model S, comprata di seconda mano nel 2014, non ha mai viaggiato solo con i pezzi originali: nel frattempo ha consumato quattro pacchi batteria e ha cambiato la propria unità di trazione posteriore ben tredici volte.

Le batterie, in ordine: la prima ha mollato dopo circa 290.000 km, le due successive intorno ai 670.000 e ai 950.000. Poi, nel 2023, a quota 1.750.000 km, è arrivato un pacco da 90 kWh costato circa 20.000 euro. Dopo oltre 1.250.000 km, l’officina EV Clinic aveva misurato un degrado del 14,1%, 75,4 kWh residui contro gli 87,8 di riferimento, cioè l’85,9% della capacità originaria. Un dato notevole, ma riferito a una singola batteria con la sua singola storia.

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I motori, invece, hanno fatto penare. Gran parte dei guasti nasceva dalle guarnizioni del circuito di raffreddamento, che cedevano e lasciavano il liquido libero di entrare dove non doveva. Tredici sostituzioni dopo, il proprietario ha bussato alla porta di EV Clinic, a Zagabria. Lì hanno rimesso mano al sistema di tenuta e montato una guarnizione in grafite.

Altri 1.208.000 km, che si sommano ai circa 155.000 già percorsi prima dell’intervento, con un solo cambio d’olio alla trasmissione, un litro scarso. I cuscinetti sono risultati ancora in buona salute, mentre la guarnizione in grafite mostrava usura e il differenziale una piccola perdita.

Il bilancio economico è difficile da leggere. Le prime sostituzioni erano coperte da garanzia, le successive no. Questa Model S appartiene alla generazione con Supercharger gratuiti a vita, quindi per anni ha viaggiato senza il costo di una ricarica rapida. Chi paga ogni kWh farebbe un altro conto, e senza lo storico completo di gomme, assicurazione e manutenzione il costo al chilometro resta un’ipotesi. È più che probabile che il costo di “mantenimento in vita” di questa Tesla superi abbondantemente il costo stesso della vettura.

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Dal 2022, quando segnava circa 1.600.000 km, la media è di quasi 900 al giorno, con puntate fino in Marocco. Il traguardo non basta: von Gemmingen-Hornberg punta ai 5.000.000 con la stessa auto.