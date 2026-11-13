Ford affitta la fabbrica, Geely ci mette le auto: cosa arriverà da Valencia

Si potrebbe dire che Valencia fa un favore a tutti. A Ford, che ha uno stabilimento da 500mila veicoli l’anno che oggi gira sotto il 25% della capacità. A Geely, che ha bisogno di una bandiera europea prima che i dazi UE rendano l’importazione dalla Cina puro masochismo. Forse, indirettamente, anche ai consumatori che si ritroveranno con un’offerta cinese prodotta nel continente.

Advertisement

L’accordo vede una joint venture con geometria precisa,Ford al 66%, Geely al 34%. Dallo stabilimento di Almussafes, alle porte di Valencia, uscirà la EX5, SUV elettrico già ordinabile in Italia, a partire dal 2028, dopo una produzione pilota prevista per la metà del 2027. Poi arriverà un secondo SUV, presentato “molto presto”, secondo Zack Zhang, responsabile prodotto di Geely in Europa.

Ford, dal canto suo, aggiungerà alla linea il Bronco per il mercato europeo e un crossover multienergia sviluppato in collaborazione con il partner cinese.

Advertisement

I dazi UE sulle elettriche prodotte in Cina mordono già. Dal primo dicembre scatterà anche un tetto alle importazioni di ibride, 350 mila unità l’anno, meno della metà dei volumi attesi nel 2026, con un incremento del 6% annuo dal secondo anno in poi. Poi ci sono le regole Made in Europe, che condizionano gli incentivi alla produzione locale. Tre pressioni distinte, tutte nella stessa direzione.

Zhang vuole arrivarci preparato. Entro il 2030, secondo le sue dichiarazioni ad Automotive News, Geely punta a produrre in Europa la maggior parte delle auto che vende nel continente, importando dalla Cina solo un numero limitato di modelli. Si aspetta che i fornitori cinesi facciano lo stesso, ovvero seguire i costruttori nel Vecchio Continente.

Nel frattempo, la gamma europea cresce a ritmo sostenuto. Oggi Geely conta quattro modelli, la piccola elettrica E2 sotto i 20 mila euro, la EX5, la SUV plug-in Starray EM-i e la Monjaro EM-i, debuttata al Salone di Parigi a ottobre. Nel 2027 ne arriveranno altri sei, una grande SUV, una media, due compatte, due berline. Nel 2028 altri sei ancora, fino a raggiungere un totale di sedici modelli in gamma.