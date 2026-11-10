Elon Musk resta a corto di ingegneri: il personale non basta per tutti i modelli Tesla

Tesla ha a che fare con un problema che nessun aggiornamento software risolve: gli ingegneri non bastano. A dirlo è Elon Musk in persona, nero su bianco, in risposta a un utente di X (come gran parte delle comunicazioni e degli scoop sull’azienda californiana).

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Il Cybertruck verrà ridotto gradualmente entro metà 2027 per fare posto al Cybercab. La prima spiegazione parlava di spazio nello stabilimento in Texas, curioso, visto che la linea del pick-up lavora ben sotto la capacità installata perché le vendite non hanno mantenuto le promesse. Un giorno dopo, versione riveduta: le persone motivate sono poche, e possono fare solo un certo numero di cose.

Detto da chi per anni ha rivendicato di sviluppare in casa auto, batterie, software e processi produttivi, arriva come un’ammissione. A inizio 2026 è arrivato lo stop a Model S e Model X, che a Fremont cederanno il posto ai robot umanoidi Optimus. Due icone ferme dal rinnovo degli interni del 2021, con un ritocco a giugno 2025 fatto di colori nuovi, telecamera frontale, qualche chilometro in più di autonomia e un rincaro da circa 4.000 euro.

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Nel 2024, all’assemblea degli azionisti, Tesla mostrava una gamma con Model 3, Y, S, X, Cybertruck, Semi e tre sagome ancora sotto il telo. Dalla seconda metà del 2027 resterebbero Model 3 e Model Y come uniche auto convenzionali, con varianti più economiche e la Model YL a passo lungo nei mercati dove è venduta. Più il Semi, una Roadster dal futuro nebuloso e il Cybercab, pensato per il trasporto autonomo, senza volante né pedali. Due modelli che per giunta condividono buona parte dell’architettura.

Poi ci sono le persone, che a quanto pare non solo scarseggiano ma se ne vanno. All’Investor Day di marzo 2023 in Texas, Musk portò sul palco i vertici per dimostrare che l’azienda camminava anche senza di lui. Tre anni dopo, sette dei quattordici sono usciti. Tra loro Zach Kirkhorn, Colin Campbell, Drew Baglino e Rebecca Tinucci; si aggiungono David Lau, Pete Bannon e Mike Snyder (la cui uscita, riportata dal Wall Street Journal, non è confermata da Tesla), più Martin Viecha, lasciato nel 2024.

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A novembre 2025 hanno salutato anche Siddhant Awasthi, responsabile del Cybertruck, ed Emmanuel Lamacchia, alla guida del programma Model Y, a un solo giorno di distanza.

Le risorse, così, verrebbero spostate dal Cybertruck al Cybercab, ma il Cybertruck sta perdendo il suo personale chiave. Il motivo di fondo è la scommessa sul robotaxi, che per Musk varrà molto più delle auto elettriche vendute una a una. Peccato che la tecnologia non abbia ancora dimostrato di funzionare su larga scala senza supervisione umana, mentre Waymo e Baidu avanzano.