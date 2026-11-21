La Lamborghini Espada torna in un render che recupera un’idea poco comune nella storia della casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese, ovvero quella di una gran turismo a due porte pensata per far viaggiare comodamente quattro persone. Il progetto è firmato da Uygar, conosciuto sui social come uygarspots, che ha immaginato una carrozzeria arancione, interni in velluto blu e quattro terminali di scarico in coda.

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Lamborghini Espada: così un designer indipendente immagina la gran turismo di oggi

Il punto di partenza risale al Salone di Ginevra del 1968, dove Lamborghini presentò la Espada 400 GT. Ferruccio Lamborghini voleva un’auto che offrisse spazio anche a chi sedeva dietro, compreso un bagagliaio adeguato a un viaggio in quattro. Marcello Gandini, allora in Bertone, riprese alcuni elementi del prototipo Marzal e li adattò a una carrozzeria alta meno di 1,20 metri. Sotto il cofano anteriore lavorava un V12 da quattro litri che nella prima serie erogava 325 CV. La produzione proseguì fino al 1978.

Uygar richiama lo stile degli anni ’70 abbinando la carrozzeria arancione agli interni in velluto blu. In coda ha disegnato quattro terminali di scarico, un dettaglio che fa pensare a una Espada con motore a combustione.

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Un’altra Lamborghini del passato è già stata reinterpretata in chiave moderna, anche se in questo caso nulla c’entra il mondo digitale. A Las Vegas, Cavën Atelier e Fabrizio Giugiaro hanno presentato la Hommage 26, una serie di 25 auto che saranno costruite partendo da altrettante Gallardo di prima generazione. Giugiaro, che aveva lavorato al disegno della Gallardo ai tempi di Italdesign, ha rifatto la carrozzeria in fibra di carbonio e aggiunto due appendici aerodinamiche mobili in coda. La trasformazione comprende anche una preparazione del V10 aspirato originale.

L’ultima novità ufficiale di Lamborghini è arrivata a Los Angeles, dove il marchio ha presentato la Temerario Spyder. La scoperta conserva i 920 CV della coupé, ottenuti abbinando un V8 biturbo da quattro litri a tre motori elettrici, e introduce un tetto rigido retrattile azionato elettricamente. La Temerario amplia così la famiglia delle sportive a due posti, il formato da cui la Espada si distingueva già nel 1968 offrendo due sedili posteriori adatti ai viaggi.