La Chevrolet Corvette ZR1, la Lamborghini Revuelto e la Porsche 911 Turbo S (serie 992.2) propongono tre interpretazioni diverse dell’auto sportiva, che emergono anche nelle drag race. Ognuna di esse onora al meglio la tradizione del proprio marchio. Pur essendo legate da un quadro prestazionale eccellente, sposano filosofie ingegneristiche molto differenti.

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Già sul piano estetico le tre auto esprimono la loro essenza e il loro carattere, con marcate note di differenziazione. Quelli di carwow le hanno messe alla prova, per misurarne il potere prestazionale in una batteria di drag race.

Il processo di valutazione comprende anche altri confronti, come quelli in ripresa, ma è chiaro il ruolo centrale delle sfide di accelerazione sul quarto di miglio con partenza da fermo: un format molto gettonato sul web. Prima di dare la parola al video, facciamo un breve ripasso delle auto coinvolte nella drag race.

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Screen shot da video YouTube carwow

Partiamo dalla Chevrolet Corvette ZR1, spinta da un motore V8 biturbo da 5.5 litri di cilindrata, con albero motore “flat-plane” (LT7), in grado di sviluppare l’incredibile potenza di 1.079 CV e una coppia di 1.123 Nm. Tutta questa energia viene scaricata sulle ruote posteriori tramite un cambio a doppia frizione a 8 rapporti. Il peso da muovere è di circa 1.765 kg.

Screen shot da video YouTube carwow

Accanto a lei, sul nastro d’asfalto scelto per il match, c’è un prodotto italico: la Lamborghini Revuelto. Ad animare le danze dell’ammiraglia sportiva del “toro” ci pensa un V12 aspirato da 6.5 ​​litri, abbinato a tre motori elettrici, che mette sul piatto 1.015 CV e oltre 1.062 Nm di coppia. La potenza viene trasmessa a tutte e quattro le ruote tramite un cambio a doppia frizione a 8 rapporti. Qui il peso a vuoto si spinge a circa 1.872 kg.

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Screen shot da video YouTube carwow

Altra protagonista della drag race in esame è la Porsche 911 Turbo S (serie 992.2), recentemente aggiornata e dotata del nuovo sistema T-Hybrid. Quest’ultimo abbina il motore boxer a sei cilindri da 3.6 litri a due turbocompressori elettrici (eTurbo) e a un motore elettrico integrato nel cambio PDK a 8 rapporti, per una potenza complessiva di 711 CV e 800 Nm di coppia, su un peso di 1.725 kg.

Sebbene meno potente delle rivali, la sportiva di Stoccarda può giovarsi di un paio di elementi che potrebbero aiutarla nella sfida in accelerazione: l’assenza totale di turbo lag e il suo leggendario “launch control” abbinato alla trazione integrale. Giunti a questo punto vi starete chiedendo: chi ha vinto la drag race? Per scoprirlo non vi resta che cliccare sul tasto play del video. Buona visione!